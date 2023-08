Los nuevos audios que complican a Polizzi y compañía: “Estoy tratando de que seamos vivos”

Una nueva revelación respecto al Caso Convenios que complican aún más a Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy. Según publicó Canal 13, una serie de audios expondrían la estrategia que habrían tomado para ocultar los traspasos de $250 millones desde el Gobierno Regional (GORE) del Biobío.

En concreto, en dichos datos revelados Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy establecen una conversación donde la excandidata a alcaldesa indicó a sus aliados que: “Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón, alguien que diga: capacitado. Capacitación no sé… de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué hueá, del barrio nuestro, de lo que sea”.

Además, en dicha conversación Polizzi habla sobre el “administrador”, el cual le habría estado pidiendo una serie de requisitos para poder recibir los fondos, como tener dos años de antigüedad, ante lo que Polanco, su expareja, le responde: “Yo cambié mi firma, porque tú falsificai firmas, así que ya no podí falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo, cierto, con mi firma”.

“Seamos vivos”

En otro registro, se puede escuchar a la excandidata a diputada dando órdenes a Matías Godoy para intentar ocultar las irregularidades en que se habrían realizado el traspaso de dinero desde del GORE

Yo estoy tratando de que seamos vivos. De que no nos pase lo que les pasó a los otros hueones. Eso significa que cuando vaya una hueona del GORE a pararse a una cancha, la cancha no puede estar pelá po’ hueón. tiene que estar pintá, tiene que estar la hueá de la cámara, tiene que estar la luz”, dijo Polizzi, a lo que Gody le respondió: “Pero eso está pedido, eso me dijo este hueón (Polanco)”.

Incluso, Polizzi avisa que ella no se hará responsable si las irregularidades salen a la luz “Yo no soy representante legal de ni una hueá. Ni de la Fundación. De la Fundación está el viejo, y tú estai en la OTEC. Entonces cómo el hueón hace esa hueá y empieza a hablar de malversación de fondos públicos, que va a hacer una denuncia. Yo me puedo hacer la hueona todo el rato”, dijo.

Por otro lado, gracias a los audios se revela que Polizzi, pese a que el Caso Fundaciones ya había explotado, siguió pensando en quedarse con los fondos-”

“Yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta (…) Porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. No alcanza. Lo que hay que hacer, las luces, las cámaras y la hueá. Y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación. No puede quedar plata en la fundación, por tanto, yo transfiero la plata”, dijo la excandidata a diputada.

Además, Polizzi insistió en este sentido. “Se hace lo que hay que hacer y después, lo que quede conversamos si quieres dividirlo, cómo nos vamos a ir, eso después ¿me entendí? Pero primero, hagamos lo que hay que hacer”, señaló.