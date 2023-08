Presidente Boric y el llamado a la oposición: “Sentémonos a la mesa, lleguemos a acuerdo y que la reforma de pensiones se vote en septiembre en la Cámara de Diputados”

Este viernes, el presidente Gabriel Boric conversatorio “Mejores Pensiones para Chile” en el Gimnasio Municipal de Macul, actividad con adultos mayores con la que el Gobierno busca dar un reimpulso a la reforma previsional, uno de los principales ejes de su programa pendiente de despachar de la Cámara de Diputadas y Diputados por falta de acuerdos.

El evento fue encabezado por el Mandatario, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y la ministra de Trabajo, Jeannette Jara.

“La reforma busca entregar pensiones dignas y terminar con los abusos de las AFP. Tenemos una deuda con las personas mayores que no puede seguir postergándose”, afirmó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que “llegó el momento de ponerse de acuerdo. Ingresamos la reforma previsional hace 10 meses. Algunos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo, o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro. Tenemos el deber todos juntos de sacar este proyecto adelante, y los proyectos en política nunca sale el 100% de lo que uno quiere. El arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto, pero poniendo en el centro el bien común”.

Y agregó que “el actual debate de la reforma de pensiones ha politizado en el peor sentido posible, y poniendo los intereses particulares por sobre el bien común. Quiero desde acá hacer un llamado a que nos pongamos de acuerdo. A la oposición a dialogar para que pongamos en el centro a las personas mayores. Hemos estado disponibles a mejorar las herramienta, le pido a la oposición reciprocidad y generosidad pensando en el bien de Chile. Cuando hay quienes no se sientan a la mesa, eso no debilita al gobierno. Los que pierden son los chilenos y chilenas. Sentémonos a la mesa ya, lleguemos a acuerdo ya, y que la reforma de pensiones se vote en septiembre en la Cámara de Diputados”.

Tuvo además, palabras para José Piñera, creador del actual sistema de AFP, y señaló que “cuando se planteó la necesidad de la reforma previsional en 2006 fue porque el sistema de AFP mostró su fracaso en entregar pensiones dignas. El creador dijo que era un Mercedes Benz, a donde la viste”.

✅Presidente de la República, @GabrielBoric, encabeza junto a ministra @jeannette_jara y expdta @mbachelet, encuentro con personas mayores por #MejoresPensiones para Chile. En la instancia, nos recibe el dueño de casa, el alcalde de Macul, @GonzaloMontoyaR pic.twitter.com/fOOW6NCSsI — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) August 11, 2023

Las críticas por su salida de protocolo

El mandatario se refirió a las críticas que recibió luego de que este jueves interviniera con megáfono en una protesta de comités de vivienda a las afueras del Palacio de La Moneda.

“Hay algunos se ponen medios nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen que no es propio del presidente”, sostuvo el mandatario.