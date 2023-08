No más colaboraciones, a menos que… La particular condición que puso The Weeknd para volver a hacer feat

The Weeknd, o también conocido como Abel Tesfaye, se encuentra realizando su gira mundial “After Hours Til Dawn” y en medio de uno de sus últimos conciertos reveló una gran sorpresa.

“Es la última colaboración que haré en toda mi carrera, así que quiero tocarla para ustedes”, dijo el cantante a sus fanáticos en Varsovia, Polonia antes de interpretar Another One on Me, canción que aún no ha sido publicada.

Pero, el intérprete de Starboy reveló, mediante su cuenta de Twitter (X) una increíble condición para realizar una nueva colaboración: “A menos que Daft Punk se reúna alguna vez de nuevo”.

the final feature… unless daft punk ever get back together pic.twitter.com/shpRFz7nnt — Abel Tesfaye (@theweeknd) August 11, 2023

Cabe recordar que The Weeknd ha realizado un par de colaboraciones con el duo francés, como ‘Starboy’, ‘I Feel It Coming’, incluso presentándose juntos durante los Premios Grammy en 2017.

Además, el cantante también ha realizado feats con una gran cantidad de artistas, como Bad Bunny, Travis Scott, Drake y Lana del Rey.