Japón comenzará a vertir aguas de Fukushima en el océano: ¿es seguro?

“Hemos visto una evaluación de impacto radiológico y ecológico inadecuada y nos preocupa que Japón no solo no pueda detectar qué está ingresando en el agua, los sedimentos y los organismos, sino que si lo hace, no haya forma de eliminarlo…. no hay manera de volver a meter al genio dentro de la botella”, declaró a la BBC el biólogo marino y profesor de la Universidad de Hawái, Robert Richmond.

Por su parte, el profesor de ingeniería nuclear del Centro de Investigación para la Eliminación de las Armas Nucleares de la Universidad de Nagasaki, Tatsujiro Suzuki, también mostró sus dudas ante el proyecto y dijo al medio antes mencionado que “no conduciría necesariamente a una contaminación grave o dañaría al público si todo sale bien”, además destacó el antecedente de que Tepco no pudo contener el desastre nuclear de 2011.

Pescadores japoneses también demostraron su preocupación ante los derrames, ya que creen que esto puede afectar la imagen de los productos que importan. De hecho, China, país cercano a Japón, prohibió la importación de alimentos de diez prefecturas japonesas, además de controlar la radiación en productos provenientes de sus vecinos nipones.

Incluso, la situación provocó movilizaciones y protestas en Corea del Sur, donde su población se demostró temerosa de los efectos de los derrames en el mar.