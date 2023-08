“El rey me dijo ‘you touched my heart’”: Ex embajadora de Reino Unido comentó su relación con el rey Carlos III

Luego de que Susana Herrera dejar su cargo como embajadora en Reino Unido después de que se conociera del proyecto que intentó hacer directamente con el Gore de Biobío para reconstruir Santa Juana luego de los incendios forestales del verano, algo para lo que necesitaba fondos públicos.

En CNN, además de referirse a su salida, también comentó el vínculo que tuvo con el rey Carlos III comentando que él la invitó a conocer sus fundaciones para trabajar con Chile en temas medioambientales.

De acuerdo a lo que contó Herrera: “Esto surge de una manera muy especial, todos los embajadores presentamos las cartas credenciales al país receptor, al jefe de Estado. Generalmente las conversaciones que uno tiene con un rey son de 5 o 10 minutos, nosotros estuvimos una conversación más prolongada, quizás producto del trabajo como arquitecta en Chile”.

Agregando: “El rey me dice ‘sabes, todo lo que me estás contando es algo que a mí me llena profundamente, you touched my heart (tocaste mi corazón)’. Entonces, me dice ‘yo quiero por favor que conozcas a mis fundaciones y mis charities (organizaciones benéficas)’”, contó.

El proyecto que significó la salida de Herrera

La solicitud de los fondos públicos para el proyecto de reconstrucción de Herrera, ascendían a cinco millones de dólares y la solicitud no se realizó mediante los mecanismos regulares para este tipo de proyectos, por lo que, en medio del caso convenios, se encendieron las alertas.

La idea era construir un mercado de maderas en la comuna de la región del Biobío, basado en la “bioeconomía circular e infraestructura de madera”.

En la entrevista, Herrera expresó que no buscaba un beneficio personal con el proyecto