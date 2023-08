Ministra Tohá responde a dichos de expresidente Piñera sobre la violencia en el estallido social: “Hubo muchas declaraciones muy categóricas que condenaron siempre la violencia”

“La izquierda ultra coqueteó con el violentismo y por acción u omisión no solo no condenó la violencia (durante el estallido social), sino que en muchos casos la celebró para lograr derribar al gobierno”, dijo el exministro del Interior Gonzalo Blumen en una entrevista con el diario La Tercera. Ante esto, la actual jefa de la cartera, Carolina Tohá, negó que la izquierda que hoy es oficialismo haya validado la violencia en aquel momento.

Además, el expresidente Sebastián Piñera siguió la línea de Blumen, asegurando en Canal 13 que el actual oficialismo intentó destituirlo y “no protegió la democracia”. La respuesta de Tohá fue que “efectivamente hay declaraciones que son absolutamente inoportunamente en ese período, diversas personas y muchas declaraciones muy categóricas que condenaron siempre la violencia”.

“Aquí no hubo un sector que tuvo una declaración a favor de la violencia, en lo más mínimo. Creo que si uno va a mirar los datos de la época, o recuerda este mismo programa los debates que había, puede recordar claramente que hubo un sector muy robusto y yo diría mayoritario de la centroizquierda que siempre dijo que estas formas de expresar el descontento no eran adecuadas”, insistió la secretaria de Estado.

Acusaciones constitucionales

Además, la militante del PPD afirmó que su sector no intentó derrocar al gobierno de Piñera durante 2019. “Hubo personas, parlamentarios que lo impulsaron, ciertamente. Pero nuestro sector no fue parte de esas iniciativas”, indicó.

Sobre las acusaciones constitucionales que se presentaron en contra de Sebastián Piñera, la ministra declaró que estas están “jamás en la tierra se puede mezclar con un Golpe de Estado, porque una cosa son las herramientas de la Constitución que, con prudencia y en condiciones muy particulares le permiten a los parlamentarios en algún minuto pensar que el Presidente de la República debe ser destituido”.

Evasiones

Por otro lado, la ministra se refirió a los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien sobre las evasiones en el Metro dijo, en Radio Universo, que: “hoy día los caminos para poder abordar estas problemáticas son otros”.

Sobre esto, la Tohá afirmó que “el ministro no se está refiriendo a que sea justificable antes y no ahora, sino que esta alza es distinta a la de entonces. Pero no se justifica, ni entonces ni ahora, que se rompa la infraestructura que ocupa toda la población, en ningún caso”.

En este sentido, la secretaria de Estado insistió en que “la manera de manifestarse en democracia no es rompiendo bienes que son de todos, en ninguna situación, en ningún contexto (…) Además, no es justo para las personas que ocupan el transporte público”.