La historia de Anastasia Mayer: La mujer más joven en viajar al espacio

Anastatia Mayers, de 18 años proveniente de Antigua y Barbuda, hizo historia este 10 de agosto, luego de transformarse en la mujer más joven en la historia en salir de la Tierra, marca que le pertenecía a Valentina Tereshkova, quien al salir del planeta tenía 26 años en 1963.

Este récord se enmarcó en el viaje de la compañía aeroespacial Virgin Galactic, que realizó su segundo vuelo comercial al espacio, donde lo abordaron una serie de civiles, entre ellos Mayers.

Ana, como es conocida por sus cercanos, estudia filosofía y física en la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido y tras ganar un concurso organizado por Virgin Galactic pudo viajar al espacio junto a su madre, Keisha Schahaff (46) y otro pasajero de 80 años, Jon Goodwin.

La joven se refirió a este viaje en una entrevista con la BBC, donde declaró que “estar en el espacio y ver la Tierra con tus propios ojos es una experiencia muy pacífica y amorosa“ y que “toda la experiencia fue muy conectante y emotiva”.

En la instancia, además, contó cómo fue que se enteró de que iba a viajar al espacio.“Mi madre me llamó por FaceTime a una hora realmente aleatoria esa noche y solo era mi cara en la pantalla, no se podía ver nada más. (…) Richard Branson cogió el teléfono y me quedé estupefacta”, dijo.

En este viaje al espacio, los pasajeros pudieron explorar por 90 minutos a una altitud de 85 kilómetros, donde pudieron llegar hasta la órbita baja de la Tierra y ver la curvatura del planeta, además de atravesar, por momentos, la gravedad 0.

El viaje

Respecto a su aventura en la expedición, la joven de 18 años contó que “se siente como si estuvieras en un vuelo comercial normal, fue muy tranquilo. Es simplemente una vista increíblemente hermosa, es increíble”.

“Recuerdo que cuando empezaron la cuenta regresiva, como decir tres minutos para el lanzamiento, un minuto para el lanzamiento, pensé: ‘Dios mío, esto realmente está sucediendo”, agregó.

Esto, además, generó un gran efecto personal, añadió. “Me ha hecho mucho más consciente del hecho de que necesitamos apreciar la Tierra y aprovechar esta oportunidad para explorar realmente y encontrar una conexión con la naturaleza”, indicó, además, afirmó que: “Espero que les inspire a tomarse realmente a sí mismos en serio y a esforzarse y trabajar. Realmente tienes que estar abierto y preparado para que las oportunidades te encuentren”.

“Me siento muy honrada de poder inspirar a tanta gente. Definitivamente, espero que esto abra la mente de la gente, no solo para el espacio, sino para otras cosas de la vida”, finalizó.