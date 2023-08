Gobierno anuncia veto a ley de usurpaciones aprobada en el Congreso por artículo de “legítima defensa privilegiada”

Tras la aprobación de la ley de usurpaciones, y tal como se había anunciado, el Gobierno le aplicará un veto, específicamente a la indicación que se llamó como “legítima defensa privilegiada”.

A partir de ahora, el Ejecutivo cuenta con un mes para presentar sus observaciones al proyecto e iniciar nuevamente la discusión parlamentaria y votaciones. “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente, en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia”, declaró a la salida del hemiciclo la ministra del Interior, Carolina Tohá.