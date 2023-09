Presidente de la UDI descarta firmar acuerdo previo a los 50 años del Golpe: “No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división”

Uno de los principales actos que el Gobierno esperaba realizar durante este 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Estado, era la firma en conjunto con todos los partidos políticos de una “compromiso por la democracia“.

El mismo Presidente Gabriel Boric había llamado a los presidentes de partidos de oposición, buscando que se unieran a este compromiso, sin embargo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, informó que su partido no se unirá a dicho acto.

“No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, indicó el senador a Radio Agricultura.

En este sentido, el parlamentario aseguró que en Chile Vamos hay una valoración de los derechos humanos, la democracia y la condena a la violencia política, pero “para miradas unilaterales, verdades históricas, yo recomendaría al gobierno escuchar las palabras del exPresidente Eduardo Frei que dice que —sobre esa fecha es muy difícil encontrar un consenso existiendo distintos análisis y mirada—”.

Por otro lado, desde los demás partidos de Chile Vamos (RN y Evopoli) indicaron que están en conversaciones sobre este tema. En esta línea, la invitación que le realizó el Presidente Boric al expresidente Piñera a La Moneda durante el viernes pasado podría ser importante para que estos conglomerados podrían sumarse a la convocatoria del Mandatario.