50 años del Golpe de Estado: Gloria Hutt dice que Chile Vamos está preparando una declaración propia porque “faltan elementos adicionales” a documento del gobierno

A pocos días de que llegue la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el gobierno llamó a todos los partidos políticos a suscribir a un documento con un compromiso a la democracia y el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, entre otros puntos.

Este lunes el presidente de la UDI, Javier Macaya confirmó que su partido no firmará el escrito y desde Renovación Nacional, también consideran no suscribir.

Por parte de Evópoli aún no se ha dado una respuesta definitiva, pero, la presidenta del partido y además consejera constitucional, Gloria Hutt comentó en TVN que “nosotros recibimos esa propuesta de carta, no hemos participado en su elaboración. Todavía estamos trabajando dentro de los partidos de Chile Vamos en una redacción, porque consideramos que hay unos elementos adicionales que nos gustaría incorporar”.

Agregando: “nosotros consideramos que los puntos que trae el borrador son válidos y creemos que hay unas cosas adicionales que deberíamos agregar, como la condena al terrorismo. Creemos que está abierto el espacio para un documento y cada uno está preparando esos documentos”.

Puntualizando: “Agregaríamos algunas precisiones como en el control de la violencia, el terrorismo, la condena de la vía violenta para resolver problemas, pero nosotros obviamente suscribimos una total condena a los DD.HH, para qué decir la protección de la democracia, estamos trabajando en el Consejo Constitucional con foco en proteger la democracia. Por eso, suscribimos ese contenido, pero creemos que se pude perfeccionar”.

Declaración de Chile Vamos

Hutt también comentó que desde su bloque están trabajando en una declaración conjunta. “Una vez que lo tengamos en la mano, vamos a perfeccionar la manera también de presentarlo (a la ciudadanía)”, contó Hutt.

También comentó que no han sido invitados al acto conmemorativo que está preparando el gobierno, expresando: “no, no nos han invitado y eso tenemos que evaluarlo, no sabemos cuál va a ser el formato, el contenido, que tipo de mensajes estaríamos apoyando si vamos”.

Y puntualizó: “pasa algo que es difícil para nosotros, incluso para mi partido que tiene diez años, nos ponen a todos en un saco de ser de derecha es ser golpista, ser de derecha es haber apoyado las violaciones a DD.HH, entonces cuando uno se encuentra con ese ambiente, también se siente con la imposibilidad de reaccionar o no se siente acogido. Por eso, no es solo el documento, son también todos los mensaje y han sido, hasta ahora, más hostiles que acogedores.”