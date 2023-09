Subsecretario Monsalve llamó a no acudir al centro de Santiago “si no es indispensable” para este 10 y 11 de septiembre

“Lo primero es informarse, lo segundo es que si no es indispensable concurrir al centro de Santiago y uno puede el día 10 o el día 11 quedarse en la casa es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica”, indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El lunes, se cumplen 50 años del Golpe de Estado. En ese marco, la autoridad hizo un llamado en Radio Pauta a informarse “porque hay muchas actividades convocadas durante el transcurso del 10 y 11 de septiembre, hay actividades que se van a desarrollar que van a implicar cambios en las rutinas habituales”.

El domingo está programada una romería hacia el cementerio General, la que contemplará cortes de tránsito en algunos sectores de Santiago entre las 9.00 de la mañana y las 15.00 horas.

Para el lunes 11, se espera que una serie de actividades diplomáticas en La Moneda, donde asistirán invitados internacionales. Para dicha ocasión también se efectuarán cortes de tránsito en Santiago.

En ese sentido, Monsalve también hizo un llamado a los empleadores a “facilitar el retorno de los trabajadores” a sus hogares, puesto que, “particularmente en la Región Metropolitana, seguramente cercano a las 17.00 va a empezar a haber dificultad en materia de transporte público”. Bajo ese escenario, solicitó “flexibilidad” y “colaboración”.

Respeto a los dichos del subsecretario, el alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, “no corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que “vivimos en una democracia y se puede discrepar de las decisiones de Gobierno”.

“Es una recomendación, no es una obligación. El Ejecutivo no está en condiciones de obligar a la gente a no concurrir al centro de Santiago”, afirmó.