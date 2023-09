22 años de la caída de las Torres Gemelas: La conmemoración del 11-S en Estados Unidos

Mientras que en Chile se conmemoran los 50 años del Golpe de Estados, en EE.UU. se recuerda otra fecha importante, los 22 años de la caída de la Torres Gemelas.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, junto al alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, presidieronen la “zona cero” de la Gran Manzana los actos de homenaje por el 22 aniversario del 11 de septiembre, el atentado terrorista más grave registrado en la historia del país.

Tras más de dos décadas de este evento, se ha logrado identificar dos nuevas víctimas, un hombre y una mujer cuyos nombres no han sido publicados por decisión de las familias, lo que las convierte en las víctimas número mil 648 y mil 649, gracias a tests avanzados de ADN, informó el viernes el alcalde Adams.

A pesar de este avance, quedan alrededor de mil 100 restos humanos por identificar, almacenados en el Museo Memorial Nacional del 11 de Septiembre, situado junto al lugar donde se levantaban las torres.

Si bien el homenaje central se celebra en Nueva York, hay actos también en el Pentágono y en Shaksville, Pennsylvania, donde se estrellaron otros dos aviones en aquella jornada que se saldó en total con casi 3 mil muertos.

El presidente, Joe Biden, apuntó en X (anteriormente Twitter) que la historia estadounidense en sí misma cambió hace 22 años, “pero lo que no pudo cambiar ni cambiará es el carácter de la nación”.

Today, we remember the 2,977 precious lives stolen from us on 9/11 and reflect on all that was lost in the fire and ash that September morning.

The American story itself changed on this day 22 years ago. But what could not — and will not — change is the character of this nation. pic.twitter.com/qYRfyquQxV

— President Biden (@POTUS) September 11, 2023