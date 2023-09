Talking Heads se reunió tras 20 años para presentar la reedición de Stop Making Sense

Tras más de 20 años la banda Talking Heads volvieron a estar juntos, esta vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), esto en el marco del 40 aniversario del lanzamiento de película del concierto Stop Making Sense y la reedición de esta.

“Es tan bueno estar aquí con mis compañeros de banda esta noche (…) Ha sido un largo tiempo”, dijo el baterista Chris Frantz.

En la instancia aprovecharon de realizar una actividad de preguntas y respuestas con el público donde hablaron de la cinta. “Una de las razones del poder duradero de la película es que puedes ver cuánto nos divertimos en el escenario”, dijo el guitarrista Jerry Harrison.

Además, la bajista Tina Weymouth declaró que el film es “mágico” y que todo en él “fue muy especial (…) amo ese show”.

Sin embargo, no tocaron música, como esperaban los fanáticos, y al momento de ver la película no se sentaron juntos, aunque aclararon que no hay “tensiones”.

Respecto al cine, el cantante y líder de la banda, David Byrne, dijo que “Cuando estaba viendo la película, ahora mismo, pensaba —esto es por lo que venimos al cine—. Esto es diferente a verlo en mi laptop. Esto es realmente diferente”.

La reedición de la película será producida por la reconocida A24 y será estrenada en Estados Unidos exclusivamente en Imax el 22 de septiembre y el 29 del mismo mes será estrenada en general.