Ministra Vallejo se refiere a declaración del Senado por los 50 años del Golpe: “No es un documento que cuente con las firmas de las bancadas”

Este martes 12 de septiembre el Senado, a través de su presidente, Juan Antonio Coloma, emitió una declaración sobre el golpe de Estado de 1973, texto que contó con la firma de senadores desde el Partido Comunista hasta republicanos.

Inmediatamente, se hicieron las comparaciones con la Cámara baja, que no realizó ninguna declaración en conjunto y con el Ejecutivo, que en su acuerdo por los 50 años del golpe de Estado, no pudo unirse con la oposición.

Frente a esto, la ministra Camila Vallejo se refirió a esta declaración. “Yo tendría toda la información del caso, porque esa es una carta de la mesa, es un esfuerzo que es valorable, obviamente, pero no es un documento que cuente con firma de las bancadas del Senado”, indicó la militante PC a Radio ADN.

Sin embargo, Vallejo valoró la declaración y el esfuerzo del presidente del Senado por lograr este consenso y que “Yo creo que al final de cuentas es importante que las instituciones hagan sus propios compromisos”, aunque añadió que “es un compromiso que surge de la mesa”.

Además, sobre esta declaración, la ministra indicó que “habla de las enseñanzas de estas semanas, de estos días, el Senado tuvo la oportunidad de poder equilibrar una expresión de deseo del presente y el futuro a partir de las discrepancias del pasado”.

“Es una declaración que formó parte de conversaciones previas en que participaron todas las bancadas, desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Me quedaría con lo que eso significa, en la etapa o en el ciclo ya de cierre de la conmemoración de los 50 años, con ese espíritu del Senado”, añadió.

Sin embargo, la ministra descartó que el Partido Comunista se haya sumado a la declaración, y que esta solo “contó con la autorización de los comités”

Compromiso de Santiago

La vocera de Gobierno también se hizo cargo de las críticas de la declaración que realizó el Ejecutivo en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, que contó con la firma de todos los expresidentes, pero no de la oposición.

“El Presidente convocó e hizo una invitación, no impuso ningún término, convocó a los exmandatarios, los exmandatarios concurrieron, también convocó e invitó a todos los sectores del país, un solo sector decidió restarse, el resto no. Solo tuvimos a los partidos de Chile Vamos y Republicanos en una posición más dura, y que no quisieron concurrir bajo sus propios términos al acto de conmemoración”, declaró.

A pesar de esto, la ministra destacó la declaración que se logró firmar en conjunto con todos los expresidentes y lo catalogó de un “hito histórico” y que “hay que tomarle el real peso y significancia”.

Además, Vallejo afirmó que hay momentos que sienten que sectores de la derecha hay una estrategia permanente para generar “tensionamiento“.