¿Qué reveló sobre los Ovnis el estudio de la NASA?

Gran revuelo generó la exposición ante la Cámara de Diputados de México de cuerpos momificados que supuestamente eran seres “no humanos“, esto se suma a las afirmaciones de un exoficial de inteligencia de Estados Unidos que aseguraba que su país tiene información sobre la existencia de extraterrestres.

Sin embargo, esto aún no cuenta con un amplio respaldo científico, por lo que la National Aeronautics and Space Administration (NASA) encargó un informe independiente realizado con expertos y científicos con el fin de conocer cómo estudiar científicamente a los extraterrestres o fenómenos anómalos no identificados (FANI) cuyos resultados se dieron a conocer recientemente.

En primer lugar, no se encontró evidencia suficiente para afirmar que algunos sucesos que no han podido ser explicados por los miembros de la NASA se asocien a vida extraterrestre inteligente.

Además, entregó algunas recomendaciones a la agencia para investigar con mayor profundidad sobre estos temas, como la instalación de satélites e instrumentos necesarios para recopilar información sobre estos fenómenos. Por su parte, la Nasa anunció que designará el primer director de investigación de ovnis, pero ya adelantaron que su nombre no será revelado, por su seguridad.

“Es la primera vez que la NASA toma medidas concretas para investigar seriamente los FANI (…) Empezamos esto sin ninguna noción preconcebida, sino entendiendo que estamos en un mundo de descubrimientos”, declaró el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Principales resultados

Los datos que se usaron para dicho informe eran documentos no clasificados, por lo que su debate puede ser público. En él se hace cargo de que hay ciertos reportes de aviadores militares que no han sido posible explicarlos científicamente, pero descartan que la explicación a estos fenómenos sea la existencia de vida extraterrestre.

En este sentido, expone que la NASA podría realizar una serie de esfuerzos para identificar las causas de por qué se generan eventos inexplicables por la ciencia. Sobre esto, Bill Nelson también afirmó que el uso de inteligencia artificial podría significar un avance para ello.

Dificultades

Además, el texto hace un llamado a que este debate debe hacer sin prejuicios y ni “escepticismo preconcebido”. “La ciencia es un proceso que revela la realidad en lugar de esculpirla, por muy insatisfactoria o confusa que sea”, se lee en el documento.

También reconocen como una dificultad que los testimonios de testigos pueden ser poco creíbles o difíciles de comprobar y que “para comprender los FANI es esencial un marco científico riguroso, basado en pruebas y datos“

Sobre esto, afirman que “Cada día se presentan mil fenómenos que no podemos explicar, pero cuando se sugieren hechos que no guardan analogía con las leyes de la naturaleza que aún conocemos, su veracidad necesita pruebas proporcionales a su dificultad”, y agregan “afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”.

El rol de la NASA

Pese a que es efectivo que la agencia espacial no ha dado luces de los fenómenos, su administrador, Bill Nelson, afirmó que la NASA lleva muchos años investigando sobre esto, además de posible vida extraterrestre. “¿Creo que hay vida en un universo tan vasto que me resulta difícil comprender lo grande que es? Mi respuesta personal es sí“, declaró.

Pero hay que hacer una aclaración, los FANI no pueden ser asociados a vida extraterrestre inteligente. “Queremos que la conversación sobre los FANI pase del sensacionalismo a la ciencia”, cerró Nelson.