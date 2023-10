Gino Lorenzini vuelve a registrar Felices y Forrados: “No tengo energía para emprender en Chile”

Tras una fallida candidatura presidencia, Gino Lorenzini decidió irse de Chile —aunque ahora se encuentra en nuestro país—. Además, en junio de 2021 la empresa que fundó, Felices y Forrados (FyF) fue demandada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en una acción que califico como “persecución política“ a Pulso.

Ahora, el ingeniero comercial vuelve a hacer noticia, esto luego de que volviera a registrar la marca “Felices y Forrados“ en el el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Aunque niega que sea para que la empresa vuelva a funcionar, sino que es una maniobra para proteger la marca.

F y F dejó de operar el 30 de junio de 2021, mismo mes en que el Sernac demandó a la empresa por entregar información faltando a la verdad, por realizar prácticas publicitarias que llevaban a los consumidores al error o engaño, además de acusarlos de imponercláusulas donde los alejaba de responsabilidades. Casi dos años exactos más tarde fueron declarados culpables y el Juzgado de Policía Local de Las Condes los condenó a pagar 500 UTM, es decir, $ 31,6 millones.

Lío judicial

“He cumplido al 100%. Cumplí la ley anti FyF, cerré mi empresa, despedí trabajadores, dejé de brindar el servicio a 200.000 chilenos y he vivido 3 años de calvario con un montaje del Sernac, que uso una publicidad cortada para armar un caso falso (...) Terminaré esperando 4 años para que Dios permita que en Corte de Apelaciones vean objetivamente las pruebas que demuestran el montaje del Sernac. La verdad es que con ese nuevo fallo, lo único que espero es que se haga justicia y así poder vivir en paz”, afirmó al medio antes citado.

Trabajo “perfecto”

Además, el exmilitante del Partido de la Gente, califica el trabajo de Felices y Forrados como “perfecta” . “ Hasta el cierre de FyF fue con timing perfecto, porque el Fondo E se volvió caótico por el riesgo de alza de tasas a nivel global. Al final, agradezco a Piñera que haya cerrado FyF porque eso me evitó grandes pérdidas que ocurrieron en el Fondo E y que no hubiese tenido como evitarlas. Al final, Piñera me salvo de que me crucificaran como a Jesucristo por las perdidas del E posteriores al cierre de FyF ”, dijo.