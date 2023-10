“Las personas estuvieron en riesgo”: Gremio de controladores contó que equipos tuvieron apagón el 18 de marzo

Los controladores de vuelo iniciaron hoy la paralización de sus funciones acusando una serie de irregularidades en su trabajo. Esto ha generado que la aerolínea Latan haya suspendido 12 vuelo.

Y durante esta jornada, el presidente del Colegio de Controladores de Chile, Jorge Caro, confesó que “el 18 de marzo, ese día se apagaron todos los equipos y los controladores que estábamos a cargo de 20, 30 aeronaves en Santiago y en todo lo que son las rutas oceánicas de los aviones que van a Lima, no teníamos ninguna posibilidad (de comunicación)”, agregando que “las personas estuvieron en riesgo”.

El dirigente gremial, además advirtió que esta situación se podía volver a repetir. “Los aviones, en algún momento de su vuelo, tienen su navegación en nuestras manos: nosotros les decimos cuándo virar, subir, bajar. Si no le podemos decir que hay otra aeronave, ese riesgo es el que se enfrenta. Podrían chocar dos aviones, podrían enfrentarse con un avión que no está en la pantalla radar, al cual no le podemos avisar”, agregó.

Respecto a las demandas del gremio, afirmó que el centro de control debe ser cambiado y mayores recursos para que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) “pueda hacer efectivamente su cometido y nos entregue la herramienta para trabajar como corresponde”.