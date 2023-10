U2 realizó un homenaje a las víctimas del conflicto entre Hamás e Israel y cambió la letra de “Pride in the name of love” en su memoria

U2 y su vocalista Bono, se han caracterizado por no quedar ajenos a las situaciones políticas y de conflictos en el mundo. Permanentemente, emiten su parecer frente a estas situaciones, e incluso en su visita a nuestro país en 1998 se refirieron a la situación de los detenidos desaparecidos por la dictadura.

Y en medio del conflicto entre Israel y Hamás, los irlandeses alzaron su voz, pidiendo el cese a la violencia en el Medio Oriente. En especial, Bono, en medio de su último concierto en Las Vegas, dedicó unas palabras para las personas que fueron asesinadas mientras estaban en un festival de música electrónica en las cercanías de Gaza.

“Nuestros corazones y nuestra rabia, ya saben hacia donde apuntan. Así que canten con nosotros. Y esos hermosos jóvenes en ese festival musical”, dijo Bono.

“Considerando lo que pasó en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia quizás parezca ridícula, incluso irrisoria, pero nuestras plegarias siempre han sido por la paz y la no violencia”, continuó el cantante.

Luego de su pequeño discurso, la banda interpretó Pride (In The Name Of Love) que originalmente trata sobre el asesinato de Martin Luther King, pero que, en esta ocasión, su letra fue cambiada para homenajear a las víctimas de esta guerra.

Según cifras de medios internacionales, el conflicto armado ya ha cobrado la vida de más de 1.600 personas.