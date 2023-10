Tras cinco días del inicio del conflicto: Así se ve Gaza tras los bombardeos

Según reportes internacionales, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, más de 1.000 personas han muerto y cerca de 4.500 han sido heridas en Gaza.

Desde el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se anunció un “asedio total, ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas” en contra de la ciudad palestina, como respuesta a los ataques del grupo terrorista.

Tras los constantes bombardeos, Gaza quedó prácticamente en el suelo, además, esta situación se complejiza aún más tomando en consideración de que esta ciudad es sumamente densa demográficamente y pobre.

“Estamos atrapados, no sabemos a dónde ir, pero no podemos quedarnos porque nuestro piso está cubierto de cristales rotos y metralla“, contó Mohammed Mazen, un habitante de Gaza a AFP.

Él cuenta que los bombardeos israelíes venían desde el cielo y el mar, además, de que ahora se encuentran sin agua ni internet.

“Yo ya no soy un ser humano, ya no sirvo para nada: no puedo tranquilizar a mis hijos, mi hija pequeña tuvo fiebre a causa del miedo y nos costó encontrar una farmacia para comprarle medicinas”, expuso.

Además, los suministros básicos escasean, muchas tiendas fueron totalmente destruidas y las pocas que quedaron no pueden abrir. “Todo ha sido arrasado, Israel quiere destruir todo en Gaza, es un genocidio“, concluyó.