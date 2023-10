“Es imposible evacuar a los pacientes”: El drama hospitalario en Gaza en medio de constantes ataques

A casi tres semanas de iniciarse la guerra de Israel con Hamás, la situación en Gaza es dramática. El bloqueo de los israelitas a la ayuda humanitaria a Palestina y los constantes bombardeos sobre la población civil han llevado a una situación sanitaria crítica.

En este sentido, los hospitales no solo están recibiendo a cientos de heridos -a pesar de los escasos recursos médicos- , sino que también se han transformado en un refugio de personas que han perdido sus casas y no tienen dónde escapar. Pese a esto, los voluntarios afirman que Israel no ha dejado de bombardear las cercanías a los centros asistenciales “con el objetivo de forzar al personal médico, a los desplazados y a los pacientes a evacuar el hospital”.

“Nos negamos a seguir la orden de evacuación. No tenemos los medios para evacuar. Tenemos 400 pacientes, muchos en cuidados intensivos, lo que hace que evacuarlos signifique matarlos”, afirmó Nebal Farsakh, vocero de la Media Luna Roja Palestina.

Esta situación se replica en los pocos hospitales que siguen en pie en Gaza. En específico, se estima que hasta el hospital Al-Quds han llegado cerca de 14 mil personas que buscan refugio ante los constantes bombardeos de Israel.

En total, aproximadamente 1 millón y medio de palestinos han tenido que desplazarse a lo largo de Gaza, debido a que no tienen donde refugiarse o escapar.

Además, el bloqueo total de Israel a Gaza ha generado que los hospitales dependan de generadores de electricidad, los que advierten autoridades, no durarán mucho más tiempo pudiendo generar la muerte de miles de personas, entre ellos muchos niños.

“Es imposible evacuar a los pacientes”

En las Naciones Unidas (ONU) ya se ha expuesto la situación dramática que deben vivir las personas afectadas por este conflicto armado, y especialmente los hospitales que luchan por poder seguir atendiendo a los pacientes pese a todas las dificultades.

“Los diez hospitales aún operativos en la ciudad de Gaza y en el norte han recibido repetidas órdenes de evacuación en los últimos días”, indica un informe expuesto por la ONU, donde además hace un llamado a Israel a dejar de enviar estas advertencias, ya que “es imposible evacuar a los pacientes sin poner en riesgo sus vidas”.

En concreto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha expuesto que han sufrido ataques los hospitales de Shifa, el Al Quds y en el Indonesio. “Bajo la ley humanitaria internacional, los centros de salud deben ser siempre protegidos”, escribió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus en la red social X.

Pese a las constantes advertencias de la comunidad internacional, Israel ha persistido en su llamado a evacuar hospitales palestinos.

“No nos queda combustible para mantener los generadores, y eso lo primero que afecta es a las salas de operación, las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia”, declaró a The Guardian el director del Hospital Al-Shifa, Medhat Abbass.

“Estamos teniendo bajas masivas en el hospital, a medida que tratamos con cirugías. El problema es que el personal está exhausto y no tiene equipamiento médico suficiente. Estamos consumiendo en un día lo que antes consumíamos en un mes”, agregó el médico.

Incluso, Abbass confiesa que están haciendo operaciones “en el suelo con la luz de nuestros celulares, y algunos ni siquiera con anestesia”. Desde el inicio del conflicto bélico, han muerto 55 médicos.