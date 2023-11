“Por creciente tendencia criminal”: EE.UU emite alerta a compatriotas para viajar a Viña y Valparaíso y desde la Región aseguran tener “preocupación” por la seguridad de turistas

“La Embajada de los Estados Unidos en Santiago informa a los ciudadanos estadounidenses sobre una creciente tendencia criminal en el área de Valparaíso y Viña Del Mar“. Eso dice un comunicado que emitió la autoridad diplomática en nuestro país.

Dentro de las advertencias que hacen desde la Embajada norteamericana indican que “los delincuentes utilizan escáneres Bluetooth para encontrar dispositivos electrónicos olvidados dentro de los automóviles. Tienen un dispositivo que busca ‘Bluetooth para emparejar’. Estos delincuentes irrumpen en automóviles que emiten fuertes señales de Bluetooth mientras caminan por estacionamientos y garajes”.

“Tenga cuidado al caminar o conducir – No resistir físicamente ningún intento de robo – No aceptes ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar tu auto – Mantener un perfil bajo – Ten cuidado de tu entorno – No dejes ningún objeto personal en tu automóvil – Revisa tus planes de seguridad personal – Llevar identificación adecuada”, agrega el texto.

Por otro lado, advirtieron a los visitantes estadounidenses a que en caso de sufrir problemas con un auto “uno o varios individuos actuarán como “buenos” samaritanos y se ofrecerán a ayudar. Luego, uno o más individuos distraerán a las víctimas mientras otra persona llevará sus pertenencias en el vehículo”.

La respuesta de las autoridades

Frente a esta situación, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, desdramatizó la situación y declaró que “todo país tiene la facultad de advertir de eventuales riesgos cuando un conciudadano visita otro país. EE.UU. ya lo ha hecho antes, no es la primera vez que se emiten estas recomendaciones respecto de diferentes países. Transformar esto en un hecho que coloque a Chile en un contexto de un país completamente inseguro sería completamente desproporcionado”.

Por su parte, desde la Municipalidad de Viña del Mar, defendieron las medidas que han tomado en materia de seguridad. “La Dirección de Seguridad Pública Municipal y Carabineros trabajan en estrecha colaboración, coordinando diversas acciones para asegurar espacios públicos más seguros y tranquilos. Para lograr este objetivo, se emplean parámetros y métricas que guían de manera precisa la labor policial y los patrullajes municipales. Estamos impulsando un resguardo contundente en la ciudad para esta temporada estival, con aumento en dotación, fortaleciendo las acciones preventivas para disminuir la delincuencia”, indicaron.

Además, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que “La seguridad de turistas es un tema que nos preocupa y ocupa. El municipio cuenta con un sistema de patrullaje que está enfocado en brindarle a los turistas una experiencia segura. Naturalmente, cada país tiene derecho a realizar las advertencias que estimen conveniente”, a demás, mostró reparos ante la alerta de Estados Unidos. “También como municipio advertimos a los vecinos de nuestra ciudad y región que tengan cuidado al viajar a un país donde personas armadas han provocado más de 400 tiroteos masivos en escuelas o espacios públicos, cifra récord en lo que va el año 2023″, señalaron desde el municipio de Valparaíso.

Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso, se hizo cargo de esta situación, y declaró que tienen información sobre la presencia del Tren de Aragua en dicha Región, aunque también mostró su incomodidad frente a la advertencia estadounidense.

“Sin duda han habido indicios de esa banda criminal y nos parece lógico que se cite al fiscal nacional, pero lo que no me gusta, como autoridad electa democráticamente, es que un país extranjero informe de esa manera generando una alarma pública, también en medio de los Panamericanos, ad portas del periodo estival porque tengo la sensación que un llamado de esa naturaleza criminaliza gratuitamente nuestra región“, dijo.