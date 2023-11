8 menores y 6 adultos fallecidos y riesgo de nuevos incendios: La compleja situación en Biobío que dejó al descubierto el fatal incendio en Coronel

Cerca de las siete de la tarde de este lunes, Coronel fue testigo de una de las más terribles catástrofes de los últimos años: un voraz incendio cobró la vida de seis menores de edad y ocho adultos en el sector del Cerro Obligado.

El origen del siniestro fue el sobrecalentamiento de una estufa que se encontraba en una de las viviendas quemadas. Pero esto solo fue la chispa dentro de un escenario que poco y nada tenía de seguro. Las víctimas, todas de nacionalidad venezolanas, vivían hacinadas en la toma de un terreno que le pertenece a la empresa Enel, en una casa fabricada con palets, fierros y planchas OSB. En total, vivían cerca de 286 familias en el lugar, según lo informado por la Seremi de Vivienda.

“Estas familias vivían desde fines de septiembre en el campamento, pero no había registro de ellas porque llegan constantemente al sector, porque entre venezolanos se ayudan (…) entre un 40 y 45 porciento de los residentes de todo campamento son extranjeros”, contó a La Tercera Julio Araya, presidente del Campamento los Pirquenes.

El dirigente agrega que solo tenían en sus registros la identidad de 6 de las víctimas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tampoco tendría esta información.

Para empeorar las cosas, los incendios no son una novedad en el sector, y producto de las condiciones en que viven las personas, es probable que estos incendios vuelvan a ocurrir. “Aquí estamos propensos a que se sigan quemando las casas porque no tenemos una solución frente a la luz eléctrica. Este es el cuarto incendio que ocurre en el territorio, ya no sabemos qué hacer. Hemos protestado para buscar una solución frente a este tema”, contó Araya.

De momento no se tiene la identidad de todos los fallecidos, una tarea que deberá cumplir el Servicio Médico Legal, aunque según el relato de testigos, recogidos por Radio BioBío, los menores muertos tenían entre seis y nueve años.