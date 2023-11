“Los verdaderos chilenos”: El cuestionado discurso de Beatriz Hevia en la entrega del texto constitucional

Hevia señaló que “si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del gobierno actuar ya”.

Asimismo, manifestó que “usted, estimado Presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo y comenzara a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el Rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional”.

Hevia señaló que “más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender (…) que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional”.

Tras el discurso de Hevia, el Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC) señaló: “Me parece curioso el discurso de la presidenta del Consejo, sobre todo con una intención un poquito más política, creo que este no era el momento de generar una crítica política, velada además al Presidente”.

“El Presidente estuvo muy bien al no enganchar en esta discusión, él sí tuvo un tono más republicano, de convergencia y de lograr acuerdos. Ojalá esta sea la actitud permanente del Presidente de la República, si hubiésemos tenido desde el principio un Presidente con esta convocatoria probablemente hubiésemos tenido un proceso más rico incluso antes”, continuó, y luego agregó que “hacerlo en el contexto republicano me parece que es un poquito excesivo, aludiendo además a la necesidad de actuar inmediatamente, me parece que ahí hay una alusión directa al gobierno”.