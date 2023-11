Dos A Favor y dos En Contra: Los argumentos de los expresidentes de cara al plebiscito del 17-D

Menos de un mes queda para que se lleve a cabo el plebiscito de salida y los cuatro ex presidentes vivos han definido su postura frente a la propuesta constitucional. Dos están por la opción A favor y dos por el En contra.

El último en entregar su definición fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien anunció este jueves que “votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez”.

“Por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas, Chile debe terminar con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que menoscaban la calidad de vida de los chilenos y que limitan las inversiones en un momento en que el país las requiere con urgencia”, afirmó.

En la misma vereda está Sebastián Piñera, que sostuvo que “la propuesta de la Comisión Constitucional no sólo es infinitamente mejor que la propuesta de la fallida Convención Constitucional, sino también mejor que la actual Constitución”.

“Un eventual triunfo del rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre, que abriría una verdadera caja de Pandora para aventuras violentistas o populistas. En cambio, su aprobación significa iniciar una nueva etapa con una Constitución plenamente legitimada en democracia y abrirá las puertas a una nueva etapa de desarrollo integral, inclusivo y sustentable”, relevó en El Mercurio.

Frente a esta nueva Constitución, Ricardo Lagos sostuvo que “estoy por el rechazo, porque no veo que esta propuesta constitucional nos ayude a cohesionarnos como chilenos, como sociedad”, dado que “a pesar de todo lo que hizo la Comisión de Expertos en favor de lograr un consenso, fue desarticulada en la etapa final por el Consejo Constitucional”.

“Lo que tenemos hoy es el texto de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos (…) La inspiración ideológica, que puede ser legítima en otro ámbito del debate político, se ha impuesto de forma que nos entrega un texto partisano, sin ninguna posibilidad de representar a la nación como un todo”, advirtió el exmandatario en El País.

A su vezMichelle Bachelet (PS) expresó en un video que “mi preocupación -y estoy segura de que la de muchos- es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto“.