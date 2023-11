“Las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del Gobierno”: Presidente Boric responde a críticas por manejo de la delincuencia

“Quiero contarles en cosas concretas, no con promesas, qué es lo que estamos haciendo también como Gobierno en materia de seguridad”. Eso dijo el Presidente Gabriel Boric en medio de la inauguración de la extensión de la Línea 2 del Metro.

Y es que en las últimas semanas el Gobierno ha sido blanco de críticas sobre su manejo en materia de seguridad. Al respecto, el Mandatario defendió el trabajo del Ejecutivo en este tema. “Quiero que sepan que las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del Gobierno y que desde este espacio donde contamos buenas noticias, conectamos también con las preocupaciones que ustedes tienen y sabemos que el combate a la delincuencia se realiza desde diferentes frentes“, indicó.

Además, Boric aprovechó de hacer un repaso de los avances que ha tenido la lucha contra la delincuencia. “Solo la semana pasada, Carabineros lideró operativos en todo Chile en donde se detuvieron a 206 personas, sacamos de circulación dos toneladas de droga, incautamos 58 vehículos y 26 armas. También continuamos con la demolición de los narcomausoleos y demolimos el narcomausoleo número 14 recuperando espacios que son de la ciudadanía y de la gente honesta y no del narco”, declaró.

El Presidente, también informó que “se realizó una nueva jornada del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Despachamos el proyecto de ley de detenciones múltiples, que implica que quien haya cometido varios delitos, independiente de su cuantía, tenga que quedar en prisión preventiva, porque se presupone, producto de la reiterada comisión de delitos, que es un peligro de la sociedad y también el que facilita la construcción de cárceles”.

Por otro lado, Gabriel Boric resaltó el ingreso del proyecto de ley de la atención a víctimas, ya que “sabemos que las víctimas tienen que estar en el centro de nuestra preocupación y con eso cumplimos el compromiso del Gobierno respecto de los 31 proyectos priorizados que teníamos con el Parlamento y se publicó en el Diario Oficial la Ley de Usurpaciones”.

Críticas de la oposición

A pesar de la insistencia desde el oficialismo de que la agenda de seguridad del Gobierno es ajustada a la realidad, en la oposición, incluso en algunos personaros de partidos de Gobierno, persisten las voces críticas respecto a esta materia.

Uno de quienes emitió sus críticas respecto a la acción del Gobierno fue el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien pese a reconocer que “hay un buen ánimo”, insistió en que “a veces no hay ese sentido de velocidad, de energía, de urgencia, que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo”.

Durante esta jornada, el parlamentario se reunió con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, para avanzar en la agenda legislativa de seguridad, donde afirmó que “hay temas vinculados a la construcción de cárceles, hay temas de la seguridad privada, que vinimos a tratar de apurar los procesos, pedir las urgencias, para que de aquí a dos semanas más, tres semanas más están despachadas”.

Por otro lado, el senador también se refirió a la fallida expulsión de inmigrantes, indicando que “uno dice ¿Dónde está la voluntad real, dónde está el esfuerzo, dónde está el máximo interés en que esto funcione? No digo que no haya habido interés, pero sí que esto debe ser prioridad en Chile, todo lo que tenga que ver con la seguridad en Chile y echamos de menos que sea la prioridad con la fuerza que debería serlo, no es que haya despreocupación”.

“Aquí los resultados son los que mandan, entonces no pueden decir que hubo máxima preocupación si las cosas no resultan”, insistió.