Tras polémico rechazo de asistir el 2025: Chile será invitado de honor a Frankfurt 2027

Chile será el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en 2027, esto tras la decisión de no participar en la edición 2025. Esa determinación generó una controversia tan grande que incluso el presidente Gabriel Boric refutó públicamente la decisión y pidió gestionar una nueva invitación.

“Está decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en Culturas es una tremenda inversión, no un gasto, esta no es plata que se tira a la basura”, dijo el mandatario.