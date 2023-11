Caso Convenios: Abogado de Giorgio Jackson no descarta iniciar acciones legales contra parlamentarios por acusaciones contra el exministro

“En mi rol de ciudadano, voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias y que se revelen como tales”, dijo el exministro Giorgio Jackson cuando presentó su renuncia al cargo de secretario de Estado. Y es que, junto en medio de la polémica por el caso Convenios que afecta al partido del exparlamentario (RD), habían altas probabilidades de que se aprobara una acusación constitucional en contra de Jackson.

Por otro lado, una serie de parlamentarios de oposición y del oficialismo -principalmente Fidel Espinoza- levantaron duras acusaciones contra el frenteamplista. Hoy las palabras del exministro cobran más relevancia luego de que su abogado, Miguel Schurmann, declaró a La Tercera, que “esas acciones no han sido presentadas, (pero) no las hemos desestimado”.

En concreto, el letrado indicó que junto a Jackson están evaluando qué estrategia tomar frente a este caso, mientras que según indica el medio antes mencionado, desde el círculo cercano del exdirigente estudiantil, este no quiere entorpecer las principales reformas del Gobierno con sus acciones legales.

Además, agregaron que Jackson no está apresurado en tomar una decisión legal y que esta podría tomarse más adelante.

Cabe recordar algunas de las acusaciones que se levantaron en contra de Giorgio Jackson en medio de la polémica por el caso Convenios y el robo de 23 computadores desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, mientras Jackson era ministro de la cartera.

“Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, Fidel Espinoza.