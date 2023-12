Senador Latorre en picada: “Es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”

Durante esta semana, funcionarios de la PDI detuvieron a Carlos Contreras y Daniel Andrade, por estar involucrados en el caso de corrupción Democracia Viva, que está siendo investigado por el Ministerio Público.

Cabe recordar que Contreras, quien se desempeñó como seremi de Vivienda en Antofagasta y Daniel Andrade, exrepresentante de la Fundación Democracia Viva, eran militantes de Revolución Democrática (RD), además de tener una relación cercana con la diputada Catalina Pérez. Sin ir más lejos, Andrade fue pareja de la parlamentaria.

Por otro lado, la directiva de RD, en ese entonces liderada por el senador Juan Ignacio Latorre, también se vio involucrada en el escándalo, por lo que el expresidente de la colectividad declaró ante Fiscalía donde entregó una serie de detalles sobre cómo se manejó la crisis a la interna de su partido y puso en duda la inocencia de la diputada Pérez.

Reunión de RD

En su declaración ante el Ministerio Público, publicada por La Tercera, el senador declaró que “el día 6 de junio nos solicitan como directiva del Partido RD una reunión por zoom con la Presidente Regional del Partido RD, doña Paula Orellana, a la que además participarían el ex Seremi Carlos Contreras, Daniel Andrade como representante de la Fundación Democracia Viva y la Jefa de Gabinete de la Diputada Pérez, doña Romina Neuman, por unos convenios entre la Seremia y la Fundación antes referida, en los que podría generarse un flanco político comunicacional ya que Daniel Andrade era pareja en esa época de la Diputada Pérez y el ex Seremi Contreras había sido jefe de gabinete de la misma Diputada Pérez”.

Por otro lado, el parlamentario oficialista dijo que en dicha reunión tanto Andrade como Contreras afirmaron que los convenios firmados con el Ministerio de Vivienda estaban en regla y que la ONG tenía experiencia en las tareas encargadas. Además, ellos habrían señalado que “pedían esta reunión porque se cuestionaba a nivel local los vínculos entre aquellos con la Diputada Pérez y que eso se ventilaría entre medios de comunicación social”.

Luego de dicha reunión, Contreras y Andrade fueron expulsados del partido y Catalina Pérez fue suspendida por dos años de la colectividad.

Las dudas sobre Pérez

En la declaración prestada ante fiscalía, Juan Ignacio Latorre también se hizo cargo de los vínculos que mantenían los imputados con la diputada Pérez.

“Por la información que yo tenía existía un círculo de confianza o cercanía entre la diputada Catalina Pérez, Carlos Contreras y Daniel Andrade. De hecho por redes sociales vi fotografías de los tres juntos y con otras personas. Por conversaciones con otros militantes, la concejala del partido Paz Fuica era cercana de la diputada Catalina Pérez, de Carlos Contreras y de Paula Orellana”, dijo el senador.

“Después de la reunión tuve algunas conversaciones con Catalina Pérez quien me señalaba que estaban los convenios en regla, que se estaban haciendo los trabajos y que no había nada ilegal, pero que si asumía que había un error político por el nexo entre ella con Andrade y Contreras”, agregó.

Además, Latorre indicó que “Catalina Pérez no me indicó cuando concretamente se enteró de los convenios, solo que por Paz Fuica supo que este tema se estaba levantando desde un punto de vista comunicacional, pero tampoco se señala la fecha. Siempre confié en ella. En su gestión, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados, tenía cercanía con ella, pero no era su amigo, jamás me pude imaginar que podría estar avalando un caso de corrupción, mejor dicho no darse cuenta que podía haber algo irregular”.

“Mi impresión es que es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade, dado el vínculo de cercanía que mantenía con las personas antes mencionadas y por tratarse de convenios que incidían en su propio territorio. No tengo antecedentes tampoco para decir que ella hubiere influido en que el ex seremi Contreras eligiera a Democracia Viva para estos tratos, pero tampoco lo puedo descartar”, sentenció.