José Antonio Kast tras triunfo del En contra: “Yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial”

Este lunes, José Antonio Kast se refiiró a los resultados del plebiscito constitucional donde triunfó la opción En contra con 55% de las preferencias.

“Asumimos el fracaso de no haber podido convencer a las personas que la propuesta no es mejor que el texto vigente”, fueron algunas de las frases de Kast tras participar de una actividad en la comuna de Recoleta.

Asimismo, aseveró que “esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario. Nosotros nos sentimos respaldados por la ciudadanía, más allá de lo que muchos quieran decir, porque algunos tratan de instalar ideas políticas, muchos dicen ‘aquí fracasó republicanos’; no, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen ‘aquí se terminó una candidatura presidencial’, déjenme que les diga yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial, la carrera presidencial no es un fin”, declaró.

Asimismo, aseveró que “vamos a tener estas semanas para realizar una autocrítica. Nosotros somos conscientes de la derrota, eso no se puede evitar. Nosotros perdimos frente a la ciudadanía y seguimos con la cara en alto con la vista puesta en los ojos de las personas y si hay algo que mejorar, lo vamos a hacer, pero el fundamento de lo que planteamos sigue ahí, Chile sigue siendo un país que hoy día vive la inseguridad”.