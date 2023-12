“No se puede pasar de largo después de un resultado así”: Ministra Tohá emplaza a la oposición a realizar una autocrítica tras plebiscito

Luego de consumada la victoria del En contra en el reciente plebiscito constitucional, una de las mayores incógnitas que surgieron fue cómo se iba a tomar este resultado desde el oficialismo y en el Gobierno.

Durante este domingo y lunes, desde los partidos de Gobierno y el mismo Ejecutivo aún no han levantado banderas de victoria. Frente a esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en conversación con Radio Futuro afirmó que desde La Moneda están “muy conformes con la manera en que nuestro sector ha estado leyendo esta elección”.

En este sentido, la secretaria de Estado declaró que su sector apoyó el rechazo a la propuesta de nueva Constitución debido a que fue liderado por la oposición, “Sin embargo, sabemos que el fracaso de esta segunda propuesta significa que el esfuerzo constitucional que se hizo como país no dio los frutos esperados, y eso es algo que hay que leer con capacidad crítica, porque la ciudadanía está planteando por dos veces un reproche”.

Además, Tohá invitó a la derecha a realizar una autocrítica, similar a la que realizó la izquierda frente al proceso constituyente anterior y “de por qué hemos tenido tantos tropiezos en el último tiempo para sacar adelante los mandatos que la ciudadanía nos entrega”.

“Esa capacidad crítica yo todavía no la estoy viendo en la oposición, que encabezó este proceso, que tuvo la iniciativa, que tenía la mayoría para conducirlo por el camino de los acuerdos, y prefirió conducirlo por el camino de poner su propuesta, su programa, y no una construcción de entendimiento, de unidad, como debiera ser”, aseguró. Pese a esto, la ministra también indicó que espera “que en algún minuto venga una actitud distinta (…) No podemos avanzar como país si la oposición no está dispuesta a avanzar también”.

La titular de Interior, apunto a que “no se puede pasar de largo después de un resultado así“ y que “cuando tú llevas una propuesta al país y tuviste, como pocas veces, la posibilidad de conducir, de encabezar, de liderar, y lo que te encuentras es una ciudadanía que te rechaza de manera tan amplia lo que estás proponiendo, es como de toda lógica, es de sentido común, que hay que hacerse un cuestionamiento“.