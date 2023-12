Myriam Hernández y Tommy Rey son premiados como figuras fundamentales de la música chilena

Habitual en todos los fines de años, navidad, cumpleaños o cualquier festividad. La sonora de Tommy Rey es un actor clave en la idiosincrasia nacional.

Y es que debido a su gran trayectoria, el músico recibió el reconocimiento como figura fundamental de la música chilena, galardón entregado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD). Además, la cantante Myriam Hernández también fue premiada con este premio.

“Este anuncio nos llena de sorpresa, porque no pensábamos que alguna vez nos iban a reconocer es esta manera. Agradezco mucho que nos hayan elegido, es algo muy importante para nosotros“, declaró Patricio Zúñiga, o mejor conocido como Tommy Rey.

Por su parte, la intérprete chilena afirmó que “estoy inmensamente feliz y agradecida por la noticia. Me siento orgullosa de este reconocimiento que me entrega la Sociedad de Autores de mi país, entidad tan necesaria e importante para los artistas, creadores, compositores e intérpretes. Me emociona ser parte de esta distinción junto a otros grandes de la música”.

“Para nosotros es una gran satisfacción distinguir a estos dos tremendos artistas nacionales, porque estamos hablando de figuras de impacto mayúsculo, probablemente nuestros más grandes referentes en sus respectivos géneros, la balada y la cumbia”, indicó el presidente de la SCD, Rodrigo Osorio.