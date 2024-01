Lucybell, Franz Ferdinand y The Cure: 15 discos que cumplen 20 años este 2024

Desde bandas como Lucybell y Los Prisioneros hasta U2 o Franz Ferdinand, celebran 20 años del lanzamiento de algunos de sus discos más famosos. A continuación, te mostramos 15 álbumes que cumplen dos décadas en 2024:

The Killers – “Hot Fuss” (15 de junio)

El primer álbum de The Killers cumple 20 años e incluye el sencillo “Mr. Brightside”, una de las canciones más populares del Indie Rock.

Los Prisioneros – “Manzana”

El último álbum de la banda nacional Los Prisioneros, “Manzana”, cumple aniversario. Aunque generó divisiones entre los fanáticos en nuestro país, el disco tuvo muy buena acogida en países como Perú, Colombia y México.

Prince – “Musicology”

El icónico Prince nos dejó “Musicology” hace 20 años, convirtiéndose en uno de sus discos más importantes en la década de los 2000.

Lucybell – “Lúmina”

El quinto álbum de la banda nacional, “Lúmina”, cumple 20 años desde su lanzamiento. Este álbum presenta la novedad de la voz de Francisco González como vocalista en varios temas.

Morrissey – “You Are the Quarry”

El ex líder de The Smiths estrenó su primer álbum en el nuevo siglo el 24 de mayo de 2004. Con cuatro sencillos, como “Irish Blood, English Heart”, “First of the Gang to Die”, “Let Me Kiss You” e “I Have Forgiven Jesus”, este álbum fue un gran éxito comercial.

James Blunt – “Back to Bedlam”

James Blunt hizo su debut con el álbum “Back to Bedlam”, iniciando una exitosa carrera y dejándonos la emblemática canción “You’ re Beautiful”.

Björk – “Medúlla”

El quinto álbum de la artista islandesa cumple 20 años, siendo un trabajo realizado casi por completo a capela.

The Cure – “The Cure”

La legendaria banda británica lanzó en 2004 su disco homónimo que incluía “The End of the World”.

My Chemical Romance – “Three Cheers for Sweet Revenge”

El segundo álbum de la banda los consolidó como una de las más importantes del movimiento Emo a principios de los 2000, con éxitos como “I’m Not Okay (I Promise)” y “Helena”.

Arcade Fire – “Funeral”

Considerado uno de los mejores discos de la historia debido a su impacto en el género de la música indie, además fue el debut de Arcade Fire.

U2 – “How to Dismantle an Atomic Bomb”

La banda originaria de Dublín sorprendió a sus fanáticos con este álbum que contenía un toque de rock más comercial, y que terminó siendo un éxito, obteniendo ocho Premios Grammy.

Gwen Stefani – “Love. Angel. Music. Baby”

El disco debut como solista de Gwen Stefani dejó grandes éxitos como “Rich Girl” y “Hollaback Girl”.

Green Day – “American Idiot”

Han pasado 20 años desde que Green Day lanzó su icónico álbum “American Idiot”, siendo el séptimo disco de la banda y conteniendo un importante mensaje político y social.

George Michael – “Patience”

Fue el quinto y último álbum de la leyenda George Michael, dejando auténticas joyas.

Franz Ferdinand – “Franz Ferdinand”

Este es el álbum debut de la aclamada banda Franz Ferdinand y nos entregó temazos como “Take Me Out” y “The Dark of the Matinée”.