Tendencia al alza: Crece flujo de médicos argentinos en Chile por razones económicas

Debido a la cercanía que tenemos con Argentina y los convenios vigentes, cada vez son más son los médicos que cruzan la cordillera para incrementar sus ingresos debido a la crisis económica que atraviesa el país trasandino. Se le ha denominado a estos profesionales como médicos “gaviotas”.

Desde el año 2023, ha surgido la tendencia de médicos argentinos trabajando en nuestro país durante días o semanas para brindar atención de urgencia e incluso llevar a cabo cirugías. Esto es posible gracias a un acuerdo entre Chile y Argentina que reconoce los títulos universitarios de ambos países, permitiendo que los médicos chilenos y argentinos ejerzan en el otro país. Solo necesitan un título de médico-cirujano reconocido por una institución educativa oficial y acreditado por seis años. Sin embargo, existe una excepción: sólo pueden ejercer como médicos generales y no como especialistas.

El exministro de salud, Jaime Mañalich, comentó en una entrevista con El Mercurio que este fenómeno “ha aumentado gigantescamente, en primer lugar porque Chile es un lugar extraordinariamente bueno para médicos extranjeros, y la razón es muy simple: la renta”.

Por otro lado, el presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, expresó en el mismo medio que “esto es algo nuevo, nosotros en el último año hemos tomado conocimiento. Creemos que los colegas que vengan para acá deberían formalizar su estadía y certificarse como lo hacemos nosotros, demostrar sus competencias y calidad adecuadamente como lo hace cualquier médico que se forme en Chile”.

Además, el Dr. Ignacio de La Torre, presidente del Colmed Valparaíso expuso ante la comisión de Salud el 20 de diciembre acerca de los problemas en la relación médico paciente y las malas praxis que pueden existir: “Esto no lo puedo decir con medias tintas. Al menos es imprudente y poco seguro, porque la atención no es oportuna y tampoco es continua, ya que disminuye la calidad de la atención, no permite desarrollar un enfoque centrado en el paciente, en lo preventivo y tampoco genera vínculos con la comunidad, que tiene que ser fundamental una conexión territorial y del ecosistema sanitario. Además, no permite la mejora continua de la calidad de la atención y genera un vacío legal respecto a la responsabilidad en caso de mal praxis, así como en el caso administrativo, civil y penal”, señaló el médico.

El diputado Daniel Lilayú, a través de un video señalo que hace algunas semanas denunció esto en la Cámara de Diputados en la comisión de Salud. “Aquí no hay ninguna tuición de tipo ética ni fiscalización del Ministerio de Salud”, comentó el parlamentario.