Ministro Montes tras rechazo del libelo: “Estoy tranquilo porque aquí se probó que la AC no tenía fundamento técnico ni político”

Por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención la Cámara de Diputados acogió la cuestión previo de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por lo que el libelo queda rechazado.

Tras el rechazo del libelo, el secretario de Estado aseveró: “Estoy tranquilo porque aquí se probó que la AC no tenía fundamento técnico ni político. Ahora lo relevante es el futuro”.

“Vamos a seguir investigando para que los responsables sean sancionados como corresponde”, afirmó.

El titular del Minvu señaló que “ahora hay que pasar de las acusaciones a las soluciones”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo aseveró que “agradecemos a los diputados que desestimaron una acusación injusta, sin fundamento jurídico y técnicamente mal hecha”.

Tras esto el rechazo del texto, el diputado Unión Demócrata Independiente (UDI) y uno de los impulsores de este texto, Cristián Labbé aseguró que “es vergonzoso que hoy los parlamentarios que votaron por el ministro se estén riendo de los chilenos”.

Asimismo, el parlamentario aseveró que “al chileno no le importa la coma ni el acento, le importa donde está su plata”.

En la revisión del libelo, invocando la cuestión previa, el abogado Pablo Ruiz-Tagle criticó el texto presentado en contra del secretario de Estado remarcando que tiene problemas de “forma y de fondo”, lo que consideró “una falta de respeto”, siendo “parcial y vaga”.

“Se encuentran toda clase de errores de forma y de fondo, no está paginado, las referencias no llegan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se sabe a quién pertenecen. Es una falta de cortesía a la Cámara el haber presentado el libelo en estas condiciones, y a partir de esta presentación inconstitucional, parcial y vaga, y de antecedentes tarjados de tablas copiadas y pegadas, se espera que se deduzcan hechos que sean imputables a la gestión del ministro Carlos Montes”, remarcó el jurista.

A su llegada, el ministro Montes declaró que “vengo a un momento de la democracia, que son parte de las facultades que tiene el Parlamento, y yo espero que la democracia funcione y funcione bien, y que las decisiones sean adecuadas”, remarcando nuevamente que “no voy a renunciar, el Presidente decide”.