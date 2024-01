Tras el rechazo al libelo contra Carlos Montes: Acusaciones constitucionales, una herramienta mal usada

Un nuevo revés vivió una acusación constitucional contra un ministro de Estado. Esta vez fue el turno del titular del Ministerio de Vivienda, Carlos Montes.

El libelo contra el titular del Minvu fue rechazado por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención tras aceptarse la cuestión previa.

Tras esto, el secretario de Estado aseveró: “Estoy tranquilo porque aquí se probó que la AC no tenía fundamento técnico ni político. Ahora lo relevante es el futuro”.

Por su parte, a través de su cuenta de X el presidente Gabriel Boric destacó que “por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada”.

Desde el retorno a la democracia con la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda (1990), se han realizado 25 acusaciones constitucionales en contra de los ministros del Ejecutivo. Sin embargo, el éxito de estas llega sólo al 12,5% al sumar únicamente 3 secretarios de Estado declarados como culpables de sus respectivos juicios, consignó Ex-Ante.

Ministros acusados constitucionalmente desde el retorno a la democracia En naranja los ministros declarados culpables (Sin contra la AC contra el ministro Montes) MISSING: summary MISSING: current-rows. Año Administración Ministro Partido Cartera 1.991 Aylwin Germán Correa PS Transportes 1.994 Aylwin Alejandro Hales DC Minería Aylwin Alejandro Foxley DC Hacienda 1.997 Frei José Pablo Arellano DC Educación 1.998 Frei Ricardo Lagos PPD MOP 2.003 Lagos Jorge Rodríguez Grossi DC Economía 2.004 Lagos Luis Bates Ind. Justicia 2.008 Bachelet Yasna Provoste DC Educación 2.011 Piñera Rodrigo Hinzpeter RN Interior 2.012 Piñera Rodrigo Hinzpeter RN Interior 2.013 Piñera Harald Beyer Evópoli Educación 2.015 Bachelet Carmen Castillo Ind. Salud 2.016 Bachelet Javiera Blanco Ind. (pro DC) Justicia 2.018 Piñera Emilio Santelices Ind. Salud 2.019 Piñera Marcela Cubillos UDI Educación Piñera Andrés Chadwick UDI Interior 2.020 Piñera Jaime Mañalich Ind. (pro RN) Salud Piñera Víctor Pérez UDI Interior 2.021 Piñera Raúl Figueroa Ind. Educación 2.022 Piñera Andrés Allamand RN Cancillería Boric Izkia Siches Ind. Interior 2.023 Boric Giorgio Jackson RD Desarrollo Social Boric Marcela Ríos Convergencia Justicia Boric Marco Antonio Ávila RD Educación La Acusación contra Harald Beyer: ¿Un error?

De las tres acusaciones constitucionales que lograron la salida de tres ministro, la que ha generado mayor consenso de haber sido un error fue la del ex ministro de Educación.

Tras el rechazo del libelo en su contra, Montes aseveró que “cuando fui parlamentario, voté muchas acusaciones y en la tengo más dudas de lo que hice fue con la de Harald Beyer, desde el primer momento lo dije”.

Esta no es la primera vez que un personaje político se refiere a la acusación del ex titular del Mineduc. En enero de 2023, Hablemos en Off, la ex ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, aseveró que la destitución de Beyer fue injusta.

Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada. Ministro @carlosmontestwt, tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período. No hay tiempo que perder. Seguimos! pic.twitter.com/xGlGyYLNPU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 4, 2024