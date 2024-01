Ministra Vallejo tras formalización de Yáñez y rol de Carabineros: “Esperamos que esto no sea un tema de uso político que obstaculice su labor”

Para el 7 de mayo a las 9:00hrs. quedó fijada la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quién se le imputa el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social cuando era encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada.

Al respecto se refirió la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en Radio Cooperativa reiteró que hay que tomar la situación con “calma” y aclaró que como gobierno valoran “el trabajo coordinado y colaborativo” que han “tenido con Carabineros de Chile y también con el general director de Carabineros todos estos meses”.

Y aclaró que “la solicitud de formalización, además de la Fiscalía, es una acción que realiza un servicio con total autonomía respecto al gobierno. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, respetamos y vamos a respetar. Y además que consideramos que la petición hasta el momento no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando con Carabineros como institución (…) Es lo que todos esperamos, que las policías no se paralicen por esto, que finalmente esto no sea un tema de uso político que obstaculice su labor”.

Sobre las opiniones que ha generado este hecho, Vallejo fue clara al decir que “las presiones y las opiniones pueden ser diversas y no solamente en bloque, hemos tenido incluso a algunos de derecha diciendo que debería renunciar, pero nosotros no podemos ceder a las presiones en este caso, respetamos obviamente el actuar de la justicia y los tiempos que tiene la justicia, entonces nosotros no podemos adelantarnos. Nos interesa es mantener la institución funcionando y eso va a suceder”.

También Vallejo se refirió a que justo se conozca esta decisión de la fiscalía en medio de una crisis de seguridad y enfatizó en que “no podemos determinar los tiempos de la justicia. La justicia tiene que actuar siempre y ojalá esté siempre dando respuestas de manera efectiva y concreta ante la opinión pública”. Por lo que, “la agenda de seguridad y la prioridad de la seguridad pública en el debate público y la vida cotidiana de las personas determine los tiempos de la justicia, no se sostiene (…) La agenda de seguridad es una constante en nuestro gobierno y va a seguir siendo una constante en nuestro gobierno, al menos los dos años que nos quedan”.