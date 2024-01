Pablo Zalaquett y polémica por reuniones en su casa: “He tratado de ayudar a este Gobierno”

“Hoy es fácil tachar a Pablo Zalaquett como alguien maquiavélico. Si creyera lo que se escribe de mí sería un crack. O sea, realmente yo me tendría que felicitar más”, afirmó el lobista y ex alcalde de La Florida ante la polémica por las reuniones en su casa con autoridades políticas.

Debido a estas reuniones, seis ministro han sido oficiados por Contraloría para explicar los alcances que tuvieron los encuentros.

Los seis ministro oficiados son: del Interior, Carolina Tohá, del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, de Economía, Nicolás Grau, de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“No se puede dialogar hoy día en Chile. Lo único que yo he buscado es el diálogo. Yo te soy franco, me siento bastante tranquilo, creo que estos encuentros han sido un aporte para un país que no conversa. Incluso es súper raro lo que te voy a decir, pero yo creo que he tratado de ayudar a este Gobierno. Porque hay dos mundos que se enfrentan. Y así estamos estancados”, aseguró Zalaquett en conversación con Ex-Ante.

Zalaquett aseveró que “muchas personas no conversaban porque había una aversión al mundo privado. Y empezaron a irse los capitales. Pasó el estallido. Por eso hice una reflexión: ¿Y después del plebiscito qué? Si hubiera ganado el Apruebo jamás hubiera habido más reuniones en mi casa. En corto, yo creo que fueron un aporte”.

Asimismo sostuvo que “La primera arista es moral y legal”. “Pero tengo una tranquilidad al 100%. Por el contrario, yo me siento orgulloso de lo que he hecho. Y lo volvería a hacer. Y voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones. Quizás habrá que hacerlo mejor. Ok. Porque hoy en día hay tanta suspicacia en este país que nadie cree que las cosas se puedan hacer de buena forma”.

Sobre si está arrepentido de estos encuentros, afirmó que “me arrepiento del dolor. Estoy muy cansado, he dormido muy poco, he sido asediado. Tengo mucho apoyo, incluso del mundo político, pero obviamente te lo dan muy por debajo. Siento mucha tristeza, mucha. Por distintas razones que no son menores. Una por mis hijos. Yo estaba en Estados Unidos cuando ocurrió esto. Fui a pasar Navidad y Año Nuevo con mis dos hijas. Esto ocurre cuando quedan tres días para que volviera. Fui a acompañar a mi hija en un momento especial y los últimos tres días mentalmente no podía estar ahí. Casi no estaba. Y a mi hija, que vive en Los Ángeles, California, no sé si la voy a ver en un año más. Es una tristeza grande”.