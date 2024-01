Ministra Tohá recalca que realidad en Chile es distinta a Ecuador: “Tenemos sistemas penitenciarios donde tenemos control de lo que está pasando adentro”

Desde el Congreso la ministra de Interior, Carolina Tohá, abordó la situación que se está viviendo en Ecuador, asegurando que la situación que se vive en el país es diferente.

Claro que enfatizó que lo que está pasando es preocupante y que por lo mismo “se hizo desde ambas policías un levantamiento de información para estar atentos, pendientes de si esto pudiera tener alguna repercusión dentro de grupos criminales chilenos en las cárceles y en las fronteras. En las fronteras se han reforzado los controles, se han dado indicaciones para que estén atentos si pudiera haber algún tipo de síntoma sobre si alguno de estos grupos o integrantes de las bandas buscan ingresar a nuestro país”.

Tohá fue clara al pedir que no se genere “esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No. Categóricamente no estamos”.

Solicitando “que tengamos cautela a la hora de decir ‘mire vamos en la misma pista que Ecuador porque creo que eso no se condice con la realidad, pero además porque causa una alarma pública y nos hace vernos a nosotros mismos en una situación en que no estamos”.

Y comentó que “Ecuador tiene 27 fallecidos por homicidio por cada 100 mil habitantes, nosotros tenemos 6,7. Es otra realidad. Y muy importante, el crimen organizado, el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, con institucionalidad y recursos extraordinarios”.

Además indicó que “tenemos preocupación en común con Ecuador, tenemos algunos problemas que compartimos, pero tenemos otra situación y estamos actuando con gran profundidad para que no solo la tengamos hoy sino que a futuro la logremos revertir y lograr un mayor distanciamiento del escenario tan dramático y de tanto dolor que estamos viendo hoy día en ese país”.

La ministra de Interior, además, fue clara al comparar el sistema carcelario de ambos países expresando que “nosotros tenemos sistemas penitenciarios donde tenemos control de lo que está pasando adentro. Eso no quiere decir que haya internos con conductas inadecuadas, pero no tenemos un desgobierno, no tenemos la situación que observamos ayer en los medios de comunicación. Nos hemos preparado para esto, tenemos un presupuesto para el crimen organizado que entrega recursos especiales a Gendarmería”.

Sin embargo valoró “mirar con atención, aprender lecciones y tratar también de prevenir que no nos sucedan cosas que ahí han sucedido -y que nosotros no somos inmunes-, eso creo que es totalmente válido”.