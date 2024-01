Con colaboración de Beck y Noel Gallagher: Así se viene el nuevo disco de The Black Key

Ohio Players. Así se llamará el nuevo disco de The Black Key, la primera publicación de la banda desde que en 2022 salió a la venta Dropout Boogie.

Según adelantaron los integrantes del dúo estadounidense, esta publicación tendrá una serie de atractivos y curiosidades como sus colaboraciones donde ya confirmaron la aparición de Beck y Noel Gallagher.

Además, el conjunto de Ohio anunciaron el lanzamiento del primer sencillo del álbum, llamado Beautiful People (Stay High). El cual presenta un ritmo bastante movido y es acompañado de un video que muestra una estética retro.

The Black Key y Gallagher

En conversación con NME, la dupla afirmó que se han sentido bastante felices de poder colaborar con Noel Gallagher. “Es divertidísimo y tiene mucho talento”, afirmaron.

Además, confesaron que “nos referíamos a él como El Señor de los Acordes” porque es simplemente un perfeccionista en eso”.

La admiración parece ser mutua, ya que el cantante británico ha dicho varias veces que es un gran fanático de The Black Key y que son “jodidamente increíbles“.

Más sorpresas

Ohio Players no será el único lanzamiento que preparan los estadounidenses para este año, ya que a fines de 2024 se espera el lanzamiento de This Is a Film About the Black Keys, el documental biográfico de la manda.

En la cinta se mostrará la carrera de Dan Auerbach y Patrick Carney desde sus inicios hasta su estrellato. La producción estará dirigida por Jeff Dupre.