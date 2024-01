“Toda mi vida se derrumbó”: Liam Gallagher se vuelve a referir al quiebre de Oasis y apunta a su hermano como el culpable

Liam Gallagher volvió a referirse a la ruptura de Oasis, y como era de esperarse, nuevamente lanzó duros dardos a su hermano y excompañero de banda, Noel.

En conversación con The Guardian, el músico afirmó que Noel siempre quiso dejar la banda y seguir su carrera en solitario y solo utilizó sus problemas con el alcohol como una excusa para terminar con la banda. “Él me arrojó debajo del maldito autobús. Toda mi vida se derrumbó”, aseguró.

“Si quieres hacer tu pequeña cosa porque no estás recibiendo suficiente atención, siéntete libre, amigo”, apuntó. Además, recordó pasajes de las giras de la banda de Manchester donde Noel tocaba en solitario en conciertos acústicos. “Iré a Barbados y me sentaré en la playa durante seis meses, pero no termines la banda. Así es como yo lo vi”, agregó.

Volviendo a los problemas con el alcohol de Liam Gallagher, el artista afirmó que los tuvo desde el comienzo de la banda y que Noel también los tuvo, asegurando que “eso es lo que hizo que Oasis fuera lo que era”.

La pesadilla de Liam Gallagher

Además, recordó que los cinco años posteriores al quiebre de la banda fueron “una completa pesadilla”, y que “Estaba sentado en casa sin gerencia, sin oficina y sin nadie con quien hablar, mientras Noel todavía caminaba hacia su gran oficina administrativa con todos corriendo detrás de él”.

“Apenas podía atarme los cordones de los zapatos y mucho menos dirigir mi negocio o mi vida. Todo ese apoyo me lo quitaron, pero el pequeño Noely G lo tenía todo todavía”, apuntó.

“Había 40 o 50 personas trabajando para Oasis. De repente, todo el mundo se quedó sin trabajo. Mientras tanto, él se va con su guitarra y su esposa, pasándolo muy bien”, agregó.

Por otro lado, confesó que desde el término de Oasis en 2009 nunca ha vuelto a ver ni hablar con su hermano “ni siquiera por texto”. Todo este proceso, afirmó Liam, lo ha hecho ser una mejor persona, pero no a Noel, quien “todavía anda por ahí pensando que es el hombre indicado, pero ya veremos”.