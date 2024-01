¿Quiénes son lo hutíes y por qué ponen en peligro a la economía mundial?

¿Cómo un grupo extremista ubicado en el lado oriental del mar Rojo podrían llegar a afectar a la económica mundial? Los hutíes han comenzado a generar una serie de problemas a occidente y a sus rivales en el Medio Oriente.

El grupo armado ha estado atacando a una gran cantidad de embarcaciones que se dirigen al Canal de Suez, como respuesta, dicen, a los ataques de Israel a Palestina luego de los ataques de Hamás. Como consecuencia de esto, las naves comerciales han comenzado a desviarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, haciendo los viajes 40 días más largos.

Pero lo cierto, es que los movimientos de los hutíes no son recientes, de hecho, en Yemen libran una guerra civil desde hace muchos años. Y es que su origen es en 1990 el líder religioso y político Hussein Al-Houthi realizó una rebelión en contra del gobierno yemení.

Además, los Ansar Allah, o Partidarios de Dios, como es su nombre oficial, también reciben apoyo paramilitar desde el exterior, como Irán, debido a su conexión chiita (rama del islám) como también del grupo terrorista del Líbano, Hizbulá.

Los hutíes se autodenominan como los únicos gobernantes legítimos de Yemen, y es por eso que librar la guerra civil en aquel país, llegando a tomar el control de la capital, Saná, en 2014.

Pese a que este conflicto bélico está más bien pausado, los hutíes amenazan con involucrarse en los distintos conflictos que atraviesa el Medio Oriente, en especial la guerra de Israel con Hamás.

Los objetivos de los hutíes

“Dios es el más grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam”. Ese es el lema de los hutíes y en gran parte resume cuáles son sus planes.

Para lograr estos objetivos, los terroristas han comenzado a atacar diversas embarcaciones que, aseguran, van con dirección a Israel, aunque en su mayoría no lo hace o no tiene vínculos con aquel país. Todo esto lo hace para que los aliados de Israel tengan represalias económicas e insten a que se retiren de Gaza.

Frente a esta serie de movidas militares de los extremistas, Estados Unidos y el Reino Unido con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos, han comenzado a atacar directamente las centrales de los Ansar Allah, con el fin de detener los ataques a las embarcaciones comerciales.

Esta es primera vez que occidente de entromete directamente en el conflicto de Medio Oriente desde que se inició la guerra entre Israel y Hamás.

Las represalias

“Esta es una agresión brutal (…) Sin duda pagarán el precio y no flaquearemos en nuestra postura de apoyar al pueblo palestino, sin importar el costo”, le dijo al-Din Amir, un miembro de los hutíes al The Wall Street Journal tras los ataques de occidente.

Además, estas decisiones estadounidenses fueron catalogadas como una “agresión estadounidense-sionista-británica contra Yemen” por parte del grupo militar.

Por otro lado, Rusia solicitó una audiencia urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que Irán señaló que esto generará más “inseguridad e inestabilidad” y el Ministerio de Asuntos Exteriores saudita mostró “gran preocupación“ por los ataques y pidió moderación destacando “la importancia de preservar la seguridad y la estabilidad de la región del mar Rojo”.

Desde La Casa Blanca, Joe Biden respondió que: “No dudaré en tomar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario”.