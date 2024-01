Sobreviviente de tragedia en Los Andes destaca que “La sociedad de la nieve” ayudó a reconciliarse con familiares de las víctimas del accidente

La sociedad de la nieve ha sido un verdadero fenómeno en Netflix. Gracias a la cinta de Juan Antonio Bayona gran parte de Europa y el mundo conoció por primera vez la historia del accidente de lo Andes.

Pero la publicación no solo tuvo un efecto en los televidentes, sino que también en los mismos protagonistas de la historia que ha inspirado la realización de este film. Eduardo Strauch, uno de los 16 uruguayos que sobrevivió a la catástrofe destacó el efecto positivo de La sociedad de la nieve.

“La mayor virtud de la película es que ha vuelto a unirnos y a hacernos encontrar a las familias de los que iban en ese avión, que hubo una especie de grieta, hasta ahora, que se fue acomodando con el tiempo, pero quedaban distanciamientos“, dijo.

En este sentido, el uruguayo recordó el primer momento al llegar a Montevideo luego de que fueran rescatados por autoridades chilenas. Al llegar Uruguay quiso ir a consolar a la madre del capitán del equipo de rugby que murió en el accidente, Marcelo Pérez, pero ella se negó a recibirlo.

“Nos adorábamos mutuamente y no me quiso ver nunca más, no soportaba la idea de verme sin Marcelo al lado”, relató Strauch. Sin embargo, “cuando se estrenó la película, la hermana de Marcelo apareció, nos dimos un abrazo y tomamos la relación de hace 50 años”.

De acuerdo al sobreviviente, esto se replicó con muchas familias, que pudieron reconciliarse con las otras víctimas y aquellas personas que pudieron salir con vida de Los Andes.

“Tenía mi conciencia totalmente tranquila”

Una de las situaciones más complejas que debieron atravesar fue el de comer carne humana para mantenerse vivo en la Cordillera, siendo Strauch uno de los que instó a sus compañeros a hacerlo.

“Mucha gente sufrió mucho, de nosotros las familias, muchos estaban esperando lo que nos dijera el Papa, que mandó un telegrama diciendo que estaba bien lo que habíamos hecho; si hubiera dicho que habíamos actuado mal, no me hubiera afectado en nada, tenía mi conciencia totalmente tranquila, estaba vivo”, reconoció.