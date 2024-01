¿Michelle Bachelet secretaria general de la ONU?: Paula Narváez afirma que “se señala informalmente” a la ex presidenta

Este lunes, la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, afirmó esta mañana que a la ex presidenta Michelle Bachelet podría transformase en la secretaria general de la ONU.

“Lo que yo puedo decir es que me parece normal que para muchas personas ella surja siempre como una alternativa, por la envergadura política que ella tiene y el impacto que ella tiene, pero lo que puedo contar, es lo que me pasa a mí en Naciones Unidas y es que, informalmente, representantes de distintos países la señalan como la próxima secretaria general de Naciones Unidas también”, sostuvo en Tele 13 Radio.

Narváez explicó que la posibilidad de que la ex mandataria podría asumir este cargo se lo han comentado “de manera informal debo decir, yo en mi calidad de embajadora, por supuesto, escucho y me han planteado directamente, me han abordado, porque la próxima secretaria general, la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas debiera corresponder a Latinoamérica y al Caribe, porque esto siempre es por rotación de regiones. Y por lo tanto, el nombre de Michelle Bachelet siempre está”.

“Que se piense en una mujer chilena, que se piense en Michelle Bachelet, debe ser motivo de orgullo para todos los chilenos y chilenas, porque claramente es un reconocimiento a Chile, pero por supuesto, a la trayectoria de Michelle Bachelet”, añadió la ex vocera de Gobierno.

La decisión sobre el nuevo secretario general de Naciones Unidas deberá zanjarse en 2026. Cabe señalar que en la historia del organismo nunca ha habido una mujer en el cargo.