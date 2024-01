Ministra Vallejo atribuye a problemas de información el alto respaldo a que 6% vaya a cuentas individuales

De acuerdo a la última encuesta Cadem, el 65% de los encuestados afirmó que el 6% extra de cotización adicional debería ir a las cuentas individuales del trabajador. Mientras que el 51% está en contra de la propuesta de reforma previsional del Gobierno. Por otro lado, el 43% afirmó tener acceso a conocimiento sobre esta iniciativa del Ejecutivo.

Ante estos datos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, asoció estos resultados a la falta de información de la población. “Me ha tocado ir a varios diálogos previsionales y mucha gente todavía no tenía claro que al crear un seguro social, con un aporte que hoy día no existe, que los trabajadores y trabajadoras no tienen para justamente financiar este seguro social de parte de los empleadores y empleadoras, iba a significar un aumento de su pensión ahora”, afirmó.

En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que cuando a las personas se le explicaban las implicancias de la reforma, la opinión es positiva ante la propuesta.

“Muchas veces no se le ha entregado la información de que a los que actualmente están cotizando y van a tener que pensionarse a futuro, también les va a beneficiar el seguro social, porque les va a tocar a ellos en algún momento tener el respaldo social”, apuntó Vallejo.

Además, la ministra afirmó que “en esto no podemos quedarnos simplemente en las consignas que nos repiten permanentemente y que nos terminan señalando que la cotización individual es la mejor fórmula, cuando llevamos décadas con capitalización individual de la AFP y miren cómo están las pensiones”.

La votación de la reforma

Así las cosas, la ministra hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar las indicaciones de la reforma en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de que este miércoles se pueda votar en sala.

“Queremos que en diciembre del 2024, a más tardar, empiecen a pagarse el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Y que también durante el año se apruebe la reforma previsional y empiecen a aumentarse las pensiones por concepto de seguridad social o de seguro social. Es decir, no queremos esperar más”, aseguró.

Vallejo también apuntó sus dardos a la oposición y criticó que “todavía algunos se dan el lujo de decir que esperemos a un próximo gobierno, se dan el lujo de decir que van a rechazar la idea de legislar una reforma previsional y que en su distrito y circunscripción hay adultos mayores que están sufriendo”.