Estos son los nominados a los Oscar: La memoria infinita y El Conde representan a Chile

Hoy, 23 de enero de 2024, fue una histórica jornada para el cine nacional. Por primera vez en la historia, dos producciones chilenas son nominadas a los Oscar.

La memoria infinita, de Maite Alberdi, y El Conde de Pablo Larraín fueron nominados a Mejor documental y a Mejor cinematografía, respectivamente.

Estas nominaciones son una verdadera sorpresa, ya que los primeros sondeos vaticinaban que la cinta de Alberdi quedaría fuera de la nómina final que competirá por el Oscar, además, La memoria infinita no era la carta principal del cine chileno, puesto que la Academia de Cine de Chile había elegido a Los Colonos como la candidata nacional para estos premios.

De esta forma, la cineasta chilena vuelve a competir por un Oscar luego de cuatro años, ya que en 2020 compitió en la misma categoría que lo hará ahora, pero con la cinta El agente topo. En aquella ocasión, Mi maestro el pulpo se llevó la estatuilla.

Por su parte, Pablo Larraín vuelve a pelear por un Oscar, luego de que en 2013 su película NO fuera nominada a Mejor película extranjera, aunque no pudo lograr este premio.

Una dura pelea por el Oscar

Si bien ambas cintas recibieron buenas críticas por la opinión internacional, la lucha para lograr llevarse el Oscar no será sencilla, ya que deberán ganarle a grandes producciones mundiales.

Por su parte, La memoria infinita deberá medirse con Bobi Wine: The People’s President, Four daughters, To kill a tiger y 20 Days in Mariupol.

Mientras que El Conde tendrá que competir con grandísimas cintas como Oppenheimer, Maestro, Los asesinos de la luna y Pobres.

Chile vuelve a los Oscar

La última vez que Chile estuvo dentro de las nominaciones de los Oscar fue en 2021, cuando el cortometraje Bestia, de Hugo Covarrubias, compitió en dicha categoría, aunque no logro ganar.

Además, el último Oscar que se llevó una producción chilena fue en 2018, cuando Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio ganó como Mejor película extranjera, anteriormente, Historia de un Oso, de Gabriel Osorio fue elegido como el Mejor cortometraje en 2016.

Frente a este regreso histórico a los premios más importantes del cine internacional, la ministra de Las Culturas, Carolina Arredondo señaló que: “Estamos muy contentas y contentos, y por mi parte quiero aprovechar para saludar a Maite Alberdi y todo el equipo de La memoria infinita, por esta nominación a los premios Oscar. También saludar a Pablo Larraín y a todo el equipo de El Conde, también por su nominación a los Oscar, y por lo tanto a Fábula por su doble nominación, agradecer a sus creadores y sus equipos, poner a Chile en lo alto”.

Todas las nominaciones

La edición 96 de los Oscar tendrán una dura competencia entre grandes producciones y novedades. Revisa a continuación todas las nominaciones:

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor director

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan, Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

Annette Bening, NYAD

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Huller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, NYAD

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor guión original

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Mejor guión adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor película internacional

Io Capitano (Italy)

Perfect Days (Japan)

Society of the Snow (Spain)

The Teachers’ Lounge (Germany)

The Zone of Interest (UK)

Mejor documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Mejor banda sonora

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor canción original

‘The Fire Inside’, Flamin’ Hot

‘I’m Just Ken’, Barbie

‘It Never Went Away’, American Symphony

‘Wahzhazhe (A Song For My People)’, Killers of the Flower Moon

‘What Was I Made For?’, Barbie

Mejor cinematografía

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Mejor montaje

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Mejor diseño de producción

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor maquillaje

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Mejor vestuario

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor efectos visuales

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Mejor cortometraje de acción en vivo

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor corto animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over: Inspired by the Music of John and Yoko