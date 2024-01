La respuesta de Liam Gallagher a Dua Lipa sobre bandas de britpop

“De seguro que son desagradables. Eso es todo”, eso dijo Dua Lipa luego de ser consultada por la actitud de las estrellas del Britpop Noel Gallagher y Damon Albarn, en especial sobre su ninguneo a las artistas mujeres, como Taylor Swift o Adele.

Además, en una entrevista a la revista Rolling Stone, la artista comentó que en el mundo de la música hay “mucha toxicidad en la forma en que la gente quería a sus artistas o músicos” y que si los británicos no habrían sido de esa forma “habrían sido vistos como aburridos, y creo que es una mala manera de ver las cosas”.

Frente a los dichos de Dua Lipa, Liam Gallagher no se quedó callado, como era de esperarse. En medio de una dinámica en su cuenta de X con sus fans, el ex Oasis respondió una serie de preguntas, afirmando que la intérprete de One Kiss “simplemente está celosa”.

Si bien no dio más detalles, es de amplio conocimiento los ácidos dichos de los Gallagher hacia otros artistas. Por ejemplo, Noel dijo que la música de Adele es “una puta mierda. Es jodidamente horrible. Es la maldita Cilla Black. La encuentro ofensiva”.

Además, Damon Albarn sostuvo un encontrón con Taylor Swift, a quien acusó de no escribir todas sus canciones, aunque luego se disculpó con la artista y acusó que dichos habían sido malinterpretados.