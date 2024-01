Fiscal Barros tras desmantelamiento de “casas de tortura” en Maipú dice que “hay una disputa por la venta de ketamina”

El fiscal a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, dio cuenta de los operativos que permitieron desmantelar las llamadas “casas de tortura”, lugares que estarían vinculados a la organización criminal del Tren de Aragua.

Barros apuntó que desde que se realizó el primer desmantelamiento la semana pasada, “no hemos vuelto a tener hasta ahora, ningún secuestro con homicidio”.

En el lugar se descubrieron osamentas humanas y se están investigando secuestros con tortura e incluso asesinatos si es que no se pagaba lo requerido para el rescate.

Junto se detuvo a seis personas de nacionalidad venezolana y entre las víctimas hay colombianos. Todo estaría asociado a la venta de ketamina.

En conversación con radio Pauta Barros afirmó que “lo que está ocurriendo acá es una disputa por un mercado que es la venta de ketamina, y de acuerdo a los antecedentes investigativos, lo que buscan las organizaciones venezolanas es que se fije un precio igualitario entre lo que venden ellos como venezolanos y lo que venden los inmigrantes colombianos”.

También apuntó a “la frialdad con la que actúan es impresionante para la cultura delictual que nosotros tenemos”, comentando que “cuando antes había una víctima menor de edad, eran los propios círculos delincuenciales quienes informaban a las policías o al Ministerio Público quién es el autor. Esos códigos han ido desapareciendo por contagio con estas otras estructuras criminales”.

“Por lo tanto, nosotros estamos viendo una realidad que existía en Centroamérica y que ahora se extrapoló a nuestro país, a propósito de la inmigración”, enfatizó.

Barros fue claro al decir que la migración irregular es un gran problema, pero también dijo, “tenemos el problema que no encontramos a los delincuentes, por una razón muy sencilla: ingresan por paso habilitados y se van por pasos no habilitados. De repente tenemos la orden de detención para muchos, pero no tenemos cómo ejecutarla porque no sabemos dónde están”.