Subsecretario Monsalve apunta al INDH por informe de antecedentes de los beneficiarios de pensiones de gracia

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió nuevamente al informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia que se entregaron en el marco del estallido social, de las cuales, 58 fueron a personas que habían cometido delitos o que no habían sido afectados por abusos por parte de la policía.

Específicamente lo que respecta a los informes médicos, Monsalve responsabilizó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicando que esos antecedentes no los solicita el Ministerio de Interior y, por tanto, estos “vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación y allí viene la fecha de solicitud, el consentimiento informado, los antecedentes personales, los antecedentes médicos y viene un certificado del INDH que es muy clave”.

Ese certificado, como dio cuenta Monsalve, es “muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.

“Eso es lo que dicen todos los certificados. Lo que ha cuestionado la Contraloría por lo tanto, es que, en 19 casos considera que los antecedentes provistos en la carpeta del INDH no son suficientes para verificar ese menoscabo (…) de esos 19, el INDH ya entregó antecedentes complementarios a la Contraloría en nueve casos, en esos nueve la Contraloría recibió esos antecedentes y levantó las observaciones al respecto. Por lo tanto, ya no son 19, son diez casos en los cuales la Contraloría mantiene la posición de que los antecedentes médicos contenidos en la carpeta del INDH no son suficientes”, agregó.

Y sostuvo que “con fecha 12 de enero nosotros hemos recibido esos antecedentes que están en revisión para ser incorporados entre la respuesta que tenemos que entregarle a la Contraloría, para la cual tenemos plazo hasta el 8 de marzo de este año”.

Antecedentes penales

Sobre la cifra de personas que tendrían antecedentes penales y están recibiendo la pensión de gracia, el subsecretario explicó que en diciembre del año pasado, cuando fue a la Comisión Especial Investigadora, informó que había 41 personas antecedentes penales, asegurando que “esa era la información que disponía en ese momento”. En ese sentido, explicó que, “posteriormente la Contraloría hizo una auditoría y habla de 58 personas con antecedentes penales. No conocemos la fuente de la cual la Contraloría llega a esa conclusión”.

Y agregó que una vez que el Presidente Gabriel Boric decide ejercer una facultad administrativa para dejar sin efecto pensiones de gracia, “la Subsecretaría del Interior le pide al Registro Civil los extractos de filiación (…) Esa información que fue remitida a la Subsecretaría informa que hay 69 personas con antecedentes penales”, dijo, asegurando que no se solicitaron esos antecedentes antes porque no poseían “facultades legales”.

También informó que el 21 de septiembre del 2023 recibieron un preinforme “que tenía el carácter -entregado por la Contraloría- de confidencial y por tanto, el informe de la Contraloría que se nos remite tiene fecha del 19 de diciembre, fecha en la cual ingresa el informe de la Contraloría al Ministerio del Interior”.