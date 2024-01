“Me arranqué con los tarros y eso fue un error”: Francisco Vidal se refiere a polémica por Peso Pluma en el Festival de Viña

Una de las mayores polémicas en la previa de la nueva edición del Festival de Viña de este año es la presentación del artista mexicano Peso Pluma, cuestionado por una serie de políticos por supuestos lazos con el narcotráfico.

De hecho, la situación escaló a tal punto a que el directorio de TVN solicitó a la Municipalidad de Viña cancelar la presentación del artista en la Quinta Vergara, aunque finalmente desde el municipio negó dicha solicitud.

En este sentido, el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, hizo una autocrítica respecto a la determinación que tomó frente al show del mexicano. “Me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio”, dijo Diario Financiero.

Además, el exministro detalló que cuando leyó la columna de Alberto Mayol no sabía quién era Peso Pluma y que “ahí cometí el error de decir un pronunciamiento mío. Dar mi declaración espontánea, que no correspondía. Y cuando uno comete errores públicos, los reconoce en público”.

“Vimos el efecto en la sociedad. Hubo un debate. La ministra del Interior se pronunció. El ministro de Justicia se pronunció. El presidente del Senado se pronunció. Cambiaron las circunstancias y el directorio sacó la declaración definitiva. La decisión fue unánime. Y dijimos: ‘aquí para nosotros se cierra el tema’”, agregó.

En este sentido, Vidal, declaró que no siente como una “derrota” que no haya sido cancelado la presentación de Peso Pluma. “Como que hay otros criterios en el caso del municipio de Viña y el Canal 13, que son distintos a la naturaleza de Televisión Nacional. Y no quiero juzgar el criterio de Luksic ni el criterio de la alcaldesa. Cuando tú estás en una sociedad, que tus socios opinen distinto es parte de la vida”, señaló.