Sin acto político y con presencia de parte de los 33 mineros: Así fue el segundo día del funeral de Estado del ex presidente Piñera

Debido a la masiva convocatoria del gente en el ex Congreso Nacional, el acto político que se realizaría esta tarde en honor al ex Presidente Sebastián Piñera fue suspendido

En la actividad participarían los ex ministros que formaron parte de las dos administraciones de Piñera, junto a representantes de Chile Vamos.

Se esperaba que el acto, se extendiera por una hora a puertas cerradas y luego reabrir el ex Congreso a la ciudadanía. Entre las personas que realizarían un discurso estaban el ex ministro del Interior, Andrés, Chadwick, y los timoneles de RN, Rodrigo Galilea, la UDI, Javier Macaya, y Evópoli, Gloria Hutt.

Sin embargo, la gran cantidad de personas que aún quieren ingresar a despedirse del ex jefe de Estado derivó en que se decidiera suspender el acto, a fin de evitar que se generen mayores atochamientos.

Además, se extendió hasta la medianoche el horario en que se mantendrán abiertas las puertas de la antigua sede del Parlamento, determinación que ya se había anunciado durante la tarde.

Pese a no realizarse el acto, los ex ministros de Piñera que ya llegaron al ex Congreso igual se reunieron y juntos entonaron el himno frente al edificio. Asimismo, muchos de ellos le realizaron guardia de honor el féretro del ex Mandatario y la gran mayoría continúa dentro del recinto.

Durante la jornada, parte de los mineros de los “33 de Atacama” llegaron a la sede del Congreso Nacional en Santiago, para dar sus condolencias y hacer guardia de honor al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Entre ellos Luis Urzúa, el jefe de turno y último minero en salir de la siniestrada Mina San José, en octubre de 2010; además de Mario Sepúlveda, Esteban Rojas, Juan Carlos Aguilar y Richard Villarroel.